Нидерландское чудо: найдено святилище размером с четыре футбольных поля и миллион артефактов

Во время раскопок промышленной зоны в городе Тил, Нидерланды, археологи обнаружили древнее святилище, которому 4 000 лет. Оно состоит из нескольких курганов, самый большой из которых может похвастаться внушительным диаметром — 20 метров.

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В течение 800 лет эта территория служила местом проведения жертвенных фестивалей, ритуалов и радостных празднований. Кроме того, оно функционировало как место захоронения людей той эпохи. Хотя раскопки здесь начали в 2017 году, его истинное значение полностью обнаружили лишь недавно. Охватывая площадь, эквивалентную примерно четырем футбольным полям, этот комплекс — это уникальная и захватывающая находка, пишет Arkeonews.

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По мнению исследователей, это святилище, вероятно, имело огромное значение как центр для празднования важных ежегодных событий, выполнения священных ритуалов и захоронения умерших. Примечательно, что ряды столбов когда-то украшали дорожки, служа указателями во время процессий и церемоний.

В результате раскопок удалось найти коллекцию из примерно миллиона предметов, среди которых стеклянная бусина, ей 1 000 лет. Особую интригу вызывает тот факт, что самые древние артефакты, найденные на этом месте, датируются 2500 годом до н. э.

Охватывая площадь, эквивалентную примерно четырем футбольным полям, этот комплекс — это уникальная и захватывающая находка Фото: Municipality of Tiel

Главный исследователь Кристиан ван дер Линде выразил свое восхищение стеклянной бусиной, найденной среди древних реликвий, заявив: "Эта бусина, происходящая с расстояния примерно 5 000 километров, путешествовала четыре тысячелетия назад".

Археологи обнаружили стеклянную бусину, которой 1 000 лет Фото: Municipality of Tiel

Рядом со святилищем расположены многочисленные курганы, в которых археологи наткнулись на останки более 80 человек, похороненных либо путем кремации, либо по традиционной погребальной практике. Особого внимания заслуживает самый большой курган, который, как полагают, служил солнечным календарем.

Датский "Стоунгендж"

В дни летнего и зимнего солнцестояния лучи солнца непосредственно освещали курган через тщательно сделанные выемки в окружающем рву. Кроме того, раскопки обнаружили множество ритуальных жертвоприношений, среди которых скелеты животных, человеческие черепа и бронзовый наконечник копья. Эти предметы намеренно положили в отверстия именно в тех местах, где во время солнцестояния сходились солнечные лучи, что подчеркивает глубокое ритуальное значение этого древнего места.

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