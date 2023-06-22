Нідерландське чудо: знайдено святилище розміром як чотири футбольні поля та мільйон артефактів

Під час розкопок промислової зони в місті Тіл, Нідерланди, археологи виявили стародавнє святилище, якому 4 000 років. Воно складається з кількох курганів, найбільший з яких може похвалитися значним діаметром — 20 метрів.

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Протягом 800 років ця територія слугувала місцем проведення жертовних фестивалів, ритуалів і радісних святкувань. Крім того, воно функціонувало як місце поховання людей тієї епохи. Хоча розкопки тут розпочали у 2017 році, його справжнє значення повністю виявили лише нещодавно. Охоплюючи площу, еквівалентну приблизно чотирьом футбольним полям, цей комплекс — це унікальна і захоплива знахідка, пише Arkeonews.

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На думку дослідників, це святилище, ймовірно, мало величезне значення як центр для відзначення важливих щорічних подій, виконання священних ритуалів і поховання померлих. Примітно, що ряди стовпів колись прикрашали доріжки, слугуючи дороговказами під час процесій та церемоній.

У результаті розкопок вдалося знайти колекцію з приблизно мільйона предметів, серед яких скляна намистина, якій 1 000 років. Особливу інтригу викликає той факт, що найдавніші артефакти, знайдені на цьому місці, датуються 2500 роком до н. е.

Охоплюючи площу, еквівалентну приблизно чотирьом футбольним полям, цей комплекс — це унікальна і захоплива знахідка Фото: Municipality of Tiel

Головний дослідник Крістіан ван дер Лінде висловив своє захоплення скляною намистиною, знайденою серед стародавніх реліквій, заявивши: "Ця намистина, що походить з відстані приблизно 5 000 кілометрів, подорожувала чотири тисячоліття тому".

Археологи виявили скляну намистину, якій 1 000 років Фото: Municipality of Tiel

Поруч зі святилищем розташовані численні кургани, в яких археологи натрапили на останки понад 80 осіб, похованих або шляхом кремації, або за традиційною поховальною практикою. На особливу увагу заслуговує найбільший курган, який, як вважають, слугував сонячним календарем.

Данський "Стоунгендж"

У дні літнього та зимового сонцестояння промені сонця безпосередньо освітлювали курган через ретельно зроблені виїмки в навколишньому рові. Крім того, розкопки виявили безліч ритуальних жертвоприношень, серед яких скелети тварин, людські черепи та бронзовий наконечник списа. Ці предмети навмисно поклали в отвори саме в тих місцях, де під час сонцестояння сходилися сонячні промені, що підкреслює глибоке ритуальне значення цього стародавнього місця.

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