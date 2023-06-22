Как статуя Свободы: в самом глубоком каньоне в мире обнаружено дерево-рекордсмен (фото)

Найденный гималайский кипарис является самым высоким деревом в Азии, а также вторым по высоте во всем мире.

Исследователями Пекинского университета в Тибетском автономном районе Китая было обнаружено кипарисовое дерево высотой 335 футов, что чуть выше 305-футовой статуи Свободы, сообщает Newsweek. Гранд-Каньон Ярлунг Зангбо, в котором растет дерево-рекордсмен, считается самым глубоким каньоном на суше в мире, достигая средней глубины около 16 000 футов и максимальной глубины 19 714 футов.

Дерево было обнаружено с помощью дрона с лидарным датчиком, говорится в заявлении Пекинского университета. Используя данные, собранные лидаром, исследователи создали 3D-модель огромного дерева, которое после полевых исследований было подтверждено как самое большое дерево в Азии.

Кипарис высотой 335 футов Фото: newsweek

Ученые считают, что дерево является гималайским кипарисом (Cupressus torulosa).

Гималайские и тибетские кипарисы редко встречаются в дикой природе, и лишь немногие из них обитают в Национальном природном заповеднике Гранд-Каньон Ярлунг Зангбо. Это — охраняемый вид растений в Китае.

Самое высокое дерево в мире можно найти в Национальном парке Редвуд в Калифорнии, его высота составляет 381 фут. Этой прибрежной секвойе (Sequoia semperviren), впервые обнаруженной в 2006 году, предположительно от 600 до 800 лет. Она получила прозвище Гиперион.

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