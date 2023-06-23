Ни царей, ни правителей. Отсутствие королевских артефактов Индской цивилизации переписывает историю

Представьте себе могущественную цивилизацию без царей и правителей. Именно такой была Индская цивилизация — третья древневосточная цивилизация бронзового века, после египетской и месопотамской, которая бросала вызов традиционным нормам и занимала самую большую площадь.

Более века назад в долине реки Инд началась выдающаяся археологическая экспедиция под руководством британских и индийских археологов. Их раскопки открыли остатки неизвестной цивилизации, которая поразила исследователей своей развитостью и большими территориями, пишет Resilience.

Эта древняя культура, охватывавшая части Пакистана, Индии и Афганистана, процветала параллельно с известными цивилизациями Древнего Египта и Месопотамии, но превосходила их по географическому охвату. Она известна как цивилизация долины реки Инд и отличалась большим изяществом и сложностью.

Ее города были тщательно спланированы и хорошо структурированы, отличались величественной архитектурой, состоятельными жителями, развитыми системами письменности, водопровода и бани, разветвленной торговой сетью и стандартизированными мерами и весами.

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Индская цивилизация ставит много вопросов перед археологами и экспертами, которые пытаются понять общество, что процветало здесь, и то, как его члены организовывали себя. Сэр Джон Маршалл, наблюдая за раскопками Хараппы и Мохенджо-Даро, двух из пяти крупных городов, противопоставлял долину Инда Месопотамии и Египту.

Он отметил, что в то время как последние цивилизации инвестировали значительные ресурсы в строительство величественных храмов, дворцов и гробниц для элиты, Индская культура, похоже, ставила на первое место благосостояние своих граждан. Маршалл заметил, что хотя храмы, дворцы и гробницы могли существовать, они либо не обнаружены, либо плавно сливались с другими сооружениями, что делало их неразличимыми.

В период своего расцвета, примерно между 2600 и 1900 годами до н. э., цивилизация долины реки Инд бросила вызов общепринятым представлениям о связи между урбанизацией и неравенством, превратившись в одно из самых эгалитарных ранних сложных обществ в мире.

Одним из самых интригующих аспектов древних остатков Индской цивилизации является отсутствие доказательств существования правящего класса или элитной управленческой группы. В отличие от других обществ, эта цивилизация веками процветала как стабильная и успешная цивилизация без правителей-жрецов, купцов-олигархов, жестких кастовых систем или классов воинов. Средства, с помощью которых они достигли такой стабильности и культуры, остаются предметом исследования.

Однако некоторые утверждали, что правящий класс эффективно скрывал границы между собой и другими социальными слоями. Например, отсутствие монументальных гробниц в местах захоронения в долине Инда заставило некоторых исследователей предположить, что правители, возможно, практиковали кремацию или хоронили свои останки в реках, следуя традициям других имперских культур. Однако кремация обычно оставляет после себя археологические доказательства, которые не были обнаружены при раскопках этого места.

В конце концов, несмотря на века исследований, археологи не нашли доказательств существования правящего класса, подобных тем, что обнаружены в других ранних сложных обществах.

В конце 1990-х годов археологи начали рассматривать новую концепцию, которая лучше согласовывалась с имеющимися данными: гетерархия. Она предполагает, что сложная политическая организация, включая возникновение городов, могла возникнуть благодаря коллективным усилиям многочисленных неранжированных социальных групп. Именно сотрудничество, а не доминирование, может быть движущей силой коллективных действий.

Среди самых выдающихся артефактов Индскаой культуры — штампованные печати, украшенные причудливыми изображениями и текстами. Только в Мохенджо-Даро найдено более 2 500 таких печатей. Их изготавливали многочисленные группы ремесленников в разных местах. А это значит, что производство не контролировали правители. Технологические стили были присущи разным группам, что свидетельствует о большой степени открытости и обмена знаниями.

Археологические остатки Индской культуры до сих пор хранят много тайн. Древняя письменность цивилизации остается нерасшифрованной, а причины ее упадка во втором тысячелетии до нашей эры — неизвестными.

Если после столетия исследований цивилизации реки Инд археологи не нашли никаких доказательств существования правящего класса, подобного тем, что были в других ранних сложных обществах, становится необходимым переоценить значение эгалитаризма в долине Инда.

В этом контексте представляется, что царь-жрец, если он когда-то существовал, является скорее плодом воображения, чем исторической реальностью.

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