"Крайне необычно": на портрете 17-го века изображено равенство женщин двух разных рас

В пятницу объявили о том, что картина, которая имеет огромное историческое значение для изучения Британии 17-го века, будет сохранена для Соединенного Королевства. Датированная примерно 1650 годом, полотно несет морализаторское послание, критически относясь к использованию косметики для манипуляций со своей естественной внешностью.

Примечательно, что лица женщин украшены своеобразными косметическими патчами, которые были модными в тот период. Однако надпись на картине осуждает эти пластыри как греховный акт гордыни, что перекликается с широко распространенным в 17 веке убеждением, пишет the Guardian.

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Люди, которые решили носить такие патчи, обычно изготовленные из шелка или бархата, рисковали получить "божественное возмездие". Хотя эти заплатки иногда использовали для сокрытия недостатков или признаков болезни, на картине белокожая натурщица носит черные заплатки различной формы, тогда как темнокожая натурщица — белые.

Это чрезвычайное произведение искусства оказалось перед неизбежной угрозой навсегда покинуть Соединенное Королевство, когда его выставили на аукцион в Шропшире в 2021 году. Чтобы предотвратить ее вывоз, вмешался Комитет по вопросам экспорта произведений искусства и предметов, представляющих культурный интерес, и временно остановил аукцион, предоставив возможность британскому учреждению приобрести ее.

Действуя как независимое учреждение, которое консультирует Совет по делам искусств, этот комитет помогает Государственному секретарю по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта определять, имеют ли культурные объекты, предназначенные для экспорта, национальное значение в соответствии с определенными критериями.

В своем отчете он признал последствия, которые могут возникнуть, если картина покинет пределы Соединенного Королевства, отметив, что изображение темнокожей женщины на произведении искусства 1650-х годов является чрезвычайно редким. Комитет отметил, что картина приглашает к важному дискурсу о расе и гендере в ту эпоху.

Он также утверждал, что это произведение визуализирует способом, который не имеет аналогов ни в одном другом произведении искусства того периода, дебаты вокруг моральных последствий использования косметики, концепций идеальной красоты и черноты, гендерной иерархии и женской активности, а также отношение к расовой и этнической принадлежности — особенно в эпоху, обозначенную расширением мировой торговли и колониальной экспансии.

Неизвестный владелец планировал вывезти картину за границу, если не удастся найти британского покупателя, и произведение искусства оставалось в опасности. Картина, написанная маслом на холсте размером 640 х 750 мм, оставалась незамеченной учеными, пока не появилась на аукционе из поместья лорда Кеньона, шестого из его фамилии. Изначально оцененная в сумму от 2 000 до 4 000 фунтов стерлингов, картина вызвала большой интерес и в итоге была продана за впечатляющую сумму 220 000 фунтов стерлингов.

Теперь галерея Комптон Верни успешно приобрела это ценное произведение искусства за более 300 000 фунтов стерлингов.

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