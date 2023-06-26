Происхождение небесных огней, созданных человеком: как фейерверки появились и ширились по всему миру

Сфера грандиозных празднований от открытия Олимпийских игр до наступления Нового года и празднования Дня Независимости часто является свидетелем роскошных фейерверков. Эти блестящие шоу, которые часто стоят непомерные суммы сотни тысяч долларов, воплощают вершину технического искусства.

Современное воплощение фейерверков демонстрирует незаурядное мастерство. Вспышки ракет раскрашивают ночное небо множеством ярких оттенков, тщательно синхронизированных и сопровождаемых гармоничными мелодиями. В наше время эти выставки эволюционировали до футуристических элементов, включая лазерные световые шоу. Однако стоит отметить, что сами фейерверки имеют глубокие корни в анналах истории, беря свое начало в Древнем Китае во времена династии Хань около 200 года до нашей эры, пишет Grunge.

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На этапе своего зарождения фейерверки изготавливались путем поджигания бамбука, который излучал яркое сияние во время горения. Первоначальное назначение этих ранних проявлений было двойным: как неотъемлемых компонентов празднований, так и инструментов ритуального значения. Впоследствии, через восемь веков, появление пороха подняло китайскую пиротехнику на беспрецедентную высоту, предвещая появление фейерверков, которыми мы восхищаемся сегодня.

Сначала их изготавливали путем поджигания бамбуковых палочек, которые, благодаря воздуху, содержащемуся в их стеблях, создавали звонкие и яркие эффекты Фото: Wikimedia Commons

Конечно, первые фейерверки, задокументированные в древнем Китае, бледнеют по сравнению с хитроумными ракетами и устройствами, которыми ловко орудуют современные пиротехники. Сначала их изготавливали путем поджигания бамбуковых палочек, которые, благодаря воздуху, содержащемуся в их стеблях, создавали звонкие и яркие эффекты. В определенный момент после 600 года н. э. китайские пиротехники использовали горючую силу пороха, повысив взрывной потенциал этих зажигательных бамбуковых палочек.

Появление фейерверков в Европе можно связать с завозом пороха с Востока, чему способствовал легендарный торговый Шелковый путь. По нему, возможно, путешествовал сам выдающийся итальянский исследователь Марко Поло.

В Европе фейерверки претерпели дальнейшие трансформации, в частности, в их состав начали добавлять вещества, способные придавать взрывам яркий спектр цветов. Это заметное развитие произошло в Италии в 1830-х годах и завершилось применением ярких пиротехнических средств во время многочисленных знаменательных событий по всему континенту, таких как королевские коронации и брачные церемонии.

Фейерверки появились на американских берегах еще во времена первых европейских поселенцев, а капитан Джон Смит организовал первый фейерверк на континенте еще в 1608 году в Джеймстауне, штат Вирджиния. О первом поселении англичан на территории современных США Фокус рассказывал подробно.

К моменту подписания Декларации независимости фейерверки уже стали устоявшейся традицией на американской земле.

Историки приписывают значительное влияние отца-основателя США Джона Адамса на закрепление фейерверков как ключевого аспекта празднования Дня независимости. После исторического голосования Конгресса за независимость Адамс написал пылкое письмо к своей жене Эбигейль, в котором призвал отмечать это знаменательное событие пышно и постоянно.

По его словам, "ее следует праздновать с пышностью и парадом, со спектаклями, играми, спортом, пушками, колоколами, кострами и иллюминациями от одного конца этого континента до другого от этого времени и на века вечные".

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