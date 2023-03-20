По украинскому аналогу. Ученые нашли подсказки для раскопок в первом поселении англичан в США

Нарисованная от руки карта Суньиги (Zuñiga) — единственное известное изображение Джеймстауна 1607 года и его окрестностей, которую мог создать капитан Джон Смит, английский писатель и одновременно один из лидеров первого английского поселения на территории современных США.

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Исследователи предполагают, что карта Суньиги может помочь осуществить дальнейшие открытия на территории первого английского поселения в США — Джеймстауна (названо в честь короля Якова I). Считается, что весной 1608 г. капитан Джон Смит подготовил две копии нарисованной от руки карты самого форта и восточной Вирджинии, которую он создал на основе своих путешествий. Об этом пишет Heritage Daily.

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Позже карту назвали в честь Педро де Суньига, являвшегося испанским послом в Англии. Он и прислал рукопись Филиппу ІІІ в 1608 году.

На ней можно увидеть расположение поселений коренных народов, расположение Джеймстауна и архитектуру самого форта. В письме Суньиги к испанскому королю, которое сегодня хранят в Британской библиотеке, говорится: "Я счел нужным прислать Вашему Величеству план Вирджинии и еще один план форта, что англичане построили там, вместе с отчетом, который предоставил мне побывавший там человек. Однако я пытаюсь узнать больше, и я сообщу об этом".

Джеймстаун — первая английская крепость на территории США. По архитектуре она напоминает порубежные украинские укрепления. Исследователи считают, что капитан Смит, который в течение 1602-1606 годов через Дон, Северскую, Волынь и Галицию (посетил Новгород-Северский, Заслав, Острог, Кременец, Дубно, Луцк, Коломыю и Галич) добрался до Священной Римской Империи, использовал систему укрепления палисад. С ней он познакомился в Украине, а позже применил ее для защиты поселения в Виргинии от индейцев. А срубные дома, увиденные им на Северщине и Волыни, стали образцом зданий известных как "лог-кебин" — лачуга первопоселенцев.

Джеймстаун – первая английская крепость на территории США. Фото: Houghton Mifflin Company

Если внимательно присмотреться к карте, то можно заметить объект, похожий на флаг, виднеющийся с северного вала форта. Он и привел к новым раскопкам на ранее неисследованном участке Джеймстауна.

По словам бывшего руководителя раскопок Блая Штраубе, флаг могли неправильно интерпретировать. Возможно, он указывал на ограждение или сад, помогавший жителям форта выживать.

В 2019 году исследователи по проекту "Открытие Джеймстауна" провели георадарное обследование территории, обозначенной флагом. Результаты выявили большой ров, который, по мнению специалистов, датируется 1608 годом.

Следующие археологические исследования, проведенные в 2022 году, помогли обнаружить врезавшийся в ров канал конфедератов 1861 года, а еще обложенный стеной колодец 1617 года к северу от того, что когда-то было фортом Покахонтас.

Форт Покахонтас — земляной форт на северном берегу реки Джеймс у пристани Вильсона в округе Чарлз-Сити (штат Вирджиния), во время Гражданской войны в США служивший составом снабжения.

Однако на этом археологи не собираются останавливаться. Еще одни раскопки запланированы на осень 2023 года. Специалисты планируют подробнее изучить найденный колодец и саму территорию, которую на карте Суньиги обозначает флажок.

Джон Смит писал о более чем 50 домах в Джеймстауне в 1608 году, однако археологам до сих пор не удавалось обнаружить хотя бы один из них вблизи самого форта.

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