За українським аналогом. Вчені знайшли підказки для розкопок у першому поселенні англійців у США

Намальована від руки мапа Суньїги (Zuñiga) — це єдине відоме зображення Джеймстауна 1607 року та його околиць, яку міг створити капітан Джон Сміт, англійський письменник і водночас один із лідерів першого англійського поселення на території сучасних США.

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Дослідники припускають, що мапа Суньїги (Zuñiga) може допомогти здійснити подальші відкриття на території першого англійського поселення у США — Джеймстауні (названо на честь короля Якова І). Вважається, що навесні 1608 року капітан Джон Сміт підготував дві копії намальованої від руки карти самого форту та східної Вірджинії, яку він створив на основі своїх подорожей. Про це пише HeritageDaily.

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Пізніше мапу назвали на честь Педро де Суньїга, який був іспанським послом в Англії. Він і надіслав рукопис Філіпу ІІІ Побожному у 1608 році.

На ній можна побачити розташування поселень корінних народів, розташування Джеймстауну та архітектуру самого форту. У листі Суньїги до іспанського короля, який сьогодні зберігають у Британській бібліотеці, йдеться: "Я вважав за потрібне надіслати Вашій Величності план Вірджинії і ще один план форту, який англійці збудували там, разом зі звітом, який надала мені людина, що там побувала. Проте я намагаюся дізнатися більше, і я повідомлю про це".

Джеймстаун — перша англійська фортеця на території США. За архітектурою вона нагадує порубіжні українські укріплення. Дослідники вважають, що капітан Сміт, який протягом 1602-1606 років через Дон, Сіверщину, Волинь та Галичину (відвідав Новгород-Сіверський, Заслав, Острог, Кременець, Дубно, Луцьк, Коломию та Галич) дістався до Священної Римської Імперії, використав систему зміцнення палісад. З нею ж він і познайомився в Україні, а пізніше застосував її для захисту поселення у Вірджинії від індіанців. А зрубні хати, побачені ним на Сіверщині та Волині, стали зразком будівель відомих як "лоґ-кебін" — халуп першопоселенців.

Джеймстаун — перша англійська фортеця на території США Фото: Houghton Mifflin Company

Якщо уважно придивитися до карти, то можна помітити об'єкт, схожий на прапор, що видніється з північного валу форту. Він і призвів до нових розкопок на раніше недослідженій ділянці Джеймстауна.

За словами колишнього керівника розкопок Блая Штраубе, прапор могли неправильно інтерпретувати. Можливо, він вказував на огорожу або сад, який допомагав мешканцям форту виживати.

У 2019 році дослідники з проєкту "Відкриття Джеймстауна" провели георадарне обстеження території, позначеної прапором. Результати виявили великий рів, який, на думку фахівців, датується 1608 роком.

Наступні археологічні дослідження, проведені у 2022 році, допомогли виявити канал конфедератів 1861 року, який врізався в рів, а ще обкладений муром колодязь 1617 року на північ від того, що колись було фортом Покахонтас.

Форт Покахонтас — земляний форт на північному березі річки Джеймс біля пристані Вільсона в окрузі Чарлз-Сіті (штат Вірджинія), який під час Громадянської війни у США слугував складом постачання.

Однак на цьому археологи не збираються зупинятися. Ще одні розкопки заплановані на осінь 2023 року. Фахівці планують детальніше вивчити знайдений колодязь і саму територію, яку на мапі Суньїги позначає прапорець.

Джон Сміт писав про понад 50 будинків у Джеймстауні в 1608 році, однак археологам досі не вдавалося виявити хоча б один із них поблизу самого форту.

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