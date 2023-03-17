Важнейший торговый центр бронзового века: ученые обнаружили богатства древнего Кипра (фото)

В древние времена Кипр процветал как часть широкой торговой сети, связывавшей между собой разные государства и империи. Недавно исследователи обнаружили один из источников его невероятных богатств.

Related video

Археологи из Гетеборгского университета благодаря проведенным раскопкам смогли обнаружить, что благодаря наличию желаемого металла меди и защищенному расположению небольшое кипрское поселение Хала Султан Текке со временем переросло в один из важнейших торговых центров позднего бронзового века. Результаты исследования специалистов в очередной раз дает доказательства важности города бронзового века в первый период международной торговли в Средиземноморье, пишет Phys.org.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В Хала Султан Текке нашли привезенные товары из Сардинии (1), Италии (2), Крита (3), Греции (4), Тюркии (5), Израиля (6), Египта (7), Ирака (8), бусы из бисера и скарабея (Рамессес II) из Египта, Афганистана и Индии (9) Фото: University of Gothenburg

Петер Фишер, почетный профессор факультета исторических исследований Гетеборгского университета, а также руководитель раскопок, делится: "Нам удалось найти немало привезенной керамики и предметов роскоши из золота, серебра, слоновой кости и полудрагоценных камней. А это дает доказательства, изготовленные в городе медь торговым товаром с высоким спросом".

Шведская кипрская экспедиция – это исследовательский проект, начатый в 1927 году. Исследователи преследуют цель составить карту археологической истории острова. Последняя экспедиция под руководством Петера Фишера в Хала Султан Текке, возле современного города Ларнака (Кипр), началась в 2010 году и длилась 13 сезонов.

Их результаты показали, что город занимал не менее 25 гектаров, 14 из которых составляли его центр. Вокруг него размещалась городская стена. Однако археологам удалось обнаружить предметы с этого периода и на более отдаленной территории.

Петер Фишер рассказывает: "Новые исследования и проведенные раскопки дают новое представление о размерах города. Теперь известно, что Хала Султан Текке было гораздо больше, а его площадь составляла от 25 до 50 гектаров. По меркам того периода его можно считать достаточно большим городом того времени. В основном на этой территории древние поселения разрастались всего на несколько гектаров.

Крупнейший производитель меди

В бронзовом веке Кипр с гордостью занимал первое место по производству меди во всем Средиземноморье. Этот металл сочетали с оловом и использовали для изготовления инструментов, оружия и ювелирных изделий задолго до освоения железа.

"Найденные остатки плавильных печей, литейных форм и отходов в городе свидетельствуют о широком производстве меди. Самую руду, которую привозили для изготовления металла, добывали в шахтах в соседних горах Троодос. Мастерские из-за большого количества сажи размещали на севере города, чтобы ветры, преимущественно с юга, сдували ее и вонь как можно дальше от торгового центра", — рассказала Фишер.

Найденные остатки плавильных печей, литейных форм и отходов в городе свидетельствуют о широком производстве меди Фото: Journal of Archaeological Science: Reports (2022). DOI: 10.1016/j.jasrep.2022.103722

Большой торговый центр

Кипр находится почти в центре в восточном Средиземноморье, а его гавань – хорошо защищенная природная крепость. Все это создавало благоприятные условия для оживленной торговли, в частности Хала Султан Текке.

Здесь нашли немало привезенных отовсюду товаров, среди которых керамика, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Торговля распространялась как на соседние регионы, такие как соседние регионы, такие как современная Греция, Турция, Ближний Восток и Египет, а также на отдаленные — Сардиния, регион Балтийского моря, Афганистан и Индии.

Все эти найденные вещи подтверждают, что город был одним из самых крупных торговых центров в период 1500-1150 гг. до н.э. и оказало большое влияние на начальный период международной торговли в этом регионе.

Другим источником богатств Кипра считается очень популярная пурпурная ткань. Город также производил и экспортировал гончарные изделия с характерными расписанными мотивами людей, животных и растений. Археологи называют художника, создавшего эти мотивы, "художником Хала Султан Текке".

Название древнего города произошло от одноименной мечети Хала Султан Текке. Торговля процветала в городе почти 500 лет, но Хала Султан Текке пришла в упадок сразу после 1200 года до нашей эры. Считается, что "народы моря" (несколько племен, которые в конце бронзового века, в XIII-XII веках до нашей эры, ворвались в страны Малой Азии, восточное побережье Средиземного моря и Египта) налетели на эти территории примерно в то время и разрушили города. Это и повлекло за собой упадок и конец многих цивилизаций бронзового века.

Питер Фишер заключает: "Ранее считалось, что во всем виноваты "народы моря". Однако наши исследования, проведенные в последние годы, предоставили возможность взглянуть под более широким углом. В частности появились новые трактовки письменных источников этого периода в Анатолии (современная Турция), Сирии и Египте, рассказывающие об эпидемиях, голоде, революциях и военных нападениях народов-захватчиков Еще одним важным фактором является ухудшение климата, что могло превратиться в домино, что повлекло за собой новые поиски людей лучшей жизни и переселение их из центрального Средиземноморья на юго-восток, где они начинали конфликты с культурами современной Греции, Кипра и Египта».

Ранее Фокус рассказывал, как древние минойцы использовали развитые технологии навигации для мореходства. Они плавали "по звездным путям" и развивали торговлю между крупными древними городами.

Также мы писали о самом древнем торговом пути. Оказывается, благодаря ему распространялись не только товары и культуры, но и опасные эпидемии и болезни.