Плавали по "звездным путям". Древние минойцы использовали продвинутые технологии навигации для мореплавания

Минойцы — это эгейская цивилизация бронзового века на острове Крит, процветавшая в 2600 – 1100 годах до нашей эры. Термин "минойский" является отсылкой к мифическому царю Миносу Кносскому, фигуре в греческой мифологии, ассоциирующейся с Тесеем, лабиринтом и Минотавром.

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Специалисты считают, что цивилизации бронзового века ориентировались по звездам и использовали технологии небесной навигации во время плавания. Такими же методами пользовались древние люди из полинезийских и микронезийских культур, пишет Heritage Daily.

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Исследователь Алессандро Берио нашел новые доказательства развития значительных морских технологий минойцев, что помогало древней цивилизации в международной морской торговле. Это со своей стороны способствовало накоплению богатства и распространению культуры по всему Средиземноморью. Благодаря своему расположению зависимость от навигации в открытом море и международных торговых потоков лежала в основе минойской культуры.

Археолог Берио проанализировал особенности расположения дворцов по направлениям навигации. Считается, что большие прямоугольные центральные дворы, ориентированные, как правило, с севера на юг по длинной оси, являются основным и определяющим архитектурным отличием минойского дворцового строительства.

Результаты исследования показали, что минойские дворцы находились к востоку или западу важных навигационных звезд. Это, возможно, и помогало мореплавателям ориентироваться в оживленных торговых направлениях Леванта и Египта.

Кроме того, размещение зданий символизировало особые отношения Крита с иностранными торговыми центрами и контроль, который местные элиты имели над определенными морскими путями.

Исследователь также выдвинул теорию, что минойцы использовали "звездные пути" или линейные созвездия, чтобы доплыть до городов в Средиземноморье. Об этом, в частности, свидетельствуют найденные артефакты и фрески Минойской цивилизации.

[ + – ] Эта звезда имеет прямой маршрут, соединяющий Кносс – самый большой минойский дворец – с важным торговым центром Сидоном (на территории современного Ливана) Фото: Alessandro Berio

Примером "звездного пути" является Спика — самая яркая звезда созвездия Девы и одна из самых ярких звезд на ночном небе. Она находится в созвездии Девы. Кроме того, эта звезда имеет прямой маршрут, соединяющий Кносс — минойский дворец — с важным торговым центром Сидоном (на территории современного Ливана).

По легендам, именно в этом городе, Сидан, Зевс превратился в быка и похитил дочь финикийского царя принцессу Европу. Пара пересекла Средиземное море и попала на остров Крит, где родила царя Миноса. Он и основал Минойскую цивилизацию.

Также центральный двор минойского торгового центра Закрос ориентирован на главные минойские торговые контакты по традиционным навигационным звездам. А еще он располагается в направлении сильных сухих северных ветров Эгейского моря.

[ + – ] Также центральный двор минойского торгового центра "Закрос" ориентирован на главные минойские торговые контакты по традиционным навигационным звездам Фото: Alessandro Berio

Эти открытия демонстрируют развитие технологии и способности минойских мореплавателей, использовавших "звездный" компас в своих путешествиях. Более того, это бросает вызов общепринятому мнению, что навигация в открытом море, математика и межрегиональная торговля в бронзовом веке были ограничены.

Однако это только первый шаг. Чтобы получить полное понимание связей между конкретными минойскими дворцами и городами-партнерами древних цивилизаций, необходимы дальнейшие изучения.

Это же исследование открывает интересный взгляд под новым углом, а также углубленное понимание экономики и мореплавания минойцев и того, насколько важна была роль небесной навигации в подъеме этой древней цивилизации.

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