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Технології та наука

Плавали по "зоряних шляхах". Древні мінойці використовували розвинені технології навігації для мореплавства

древні люди, мінойська цивілізація, мореплавство, навігація, дослідження
Фото: Alessandro Berio | Мінойці — це егейська цивілізація бронзового віку на острові Крит, яка процвітала у 2600 — 1100 роках до нашої ери

Мінойці — це егейська цивілізація бронзового віку на острові Крит, яка процвітала у 2600 — 1100 роках до нашої ери. Термін "мінойський" є відсилкою до міфічного царя Міноса Кносського, постаті в грецькій міфології, що асоціюється з Тесеєм, лабіринтом і Мінотавром.

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Фахівці вважають, що цивілізації бронзової доби орієнтували за зірками та використовували технології небесної навігації під час плавання. Такими ж методами користувалися древні люди з полінезійських та мікронезійських культур, пише HeritageDaily.

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Дослідник Алессандро Беріо виявив нові докази розвитку значних морських технологій мінойців, що допомагало древній цивілізації в міжнародній морській торгівлі. Це зі свого боку сприяло накопиченню багатства та поширенню культури в усьому Середземномор'ї. Завдяки своєму розташуванню, залежність від навігації у відкритому морі та міжнародних торговельних потоків лежала в основі мінойської культури.

Археолог Беріо проаналізував особливості розташування палаців за напрямками навігації. Вважається, що великі прямокутні центральні двори, орієнтовані, як правило, з півночі на південь по довгій вісі є основною та визначальною архітектурною відмінністю мінойського палацового будівництва.

Результати дослідження показали, що мінойські палаци знаходилися на схід або захід важливих навігаційних зірок. Це, можливо, й допомагало мореплавцям орієнтуватися у жвавих торгових напрямках Леванту та Єгипту.

Окрім цього, розміщення будівель у такий спосіб символізувала особливі відносини Криту з іноземними торговими центрами та контроль, який місцеві еліти мали над певними морськими шляхами.

Дослідник також висунув теорію, що мінойці використовували "зоряні шляхи", або лінійні сузір'я, щоб допливти до міст у Середземномор'ї. Про це зокрема свідчать знайдені артефакти та фрески Мінойської цивілізації.

древні люди, мінойська цивілізація, мореплавство, навігація, дослідження Fullscreen
Ця зоря має прямий маршрут, що з'єднує Кносс — найбільший мінойський палац — з важливим торговим центром Сідоном (на території сучасного Лівану)
Фото: Alessandro Berio

Прикладом "зоряного шляху" є Спіка — найяскравіша зоря сузір'я Діви і одна з найяскравіших зір на нічному небі. Вона находиться в сузір'ї Діви. Окрім того, ця зоря має прямий маршрут, що з'єднує Кносс — найбільший мінойський палац — з важливим торговим центром Сідоном (на території сучасного Лівану).

За легендами, саме в цьому місті, Сідані, Зевс перетворився на бика та викрав дочку фінікійського царя принцесу Європу. Пара перетнула Середземне море і потрапила на острів Крит, де народила царя Міноса. Він і заснував Мінойську цивілізацію.

Також центральний двір мінойського торгового центру Закрос орієнтований на головні мінойські торговельні контакти за традиційними навігаційними зірками. А ще він знаходиться за напрямком за напрямком сильних сухих північних вітрів Егейського моря.

древні люди, мінойська цивілізація, мореплавство, навігація, дослідження Fullscreen
Також центральний двір мінойського торгового центру Закрос орієнтований на головні мінойські торговельні контакти за традиційними навігаційними зірками
Фото: Alessandro Berio

Ці відкриття демонструють розвиток технології та здібності мінойських мореплавців, які використовували "зоряний" компас у своїх подорожах. Ба більше, це кидає виклик загальноприйнятій думці, що навігація у відкритому морі, математика та міжрегіональна торгівля у бронзовому віці були обмеженими.

Однак це лише перший крок. Щоб отримати повне розуміння зв'язків між конкретними мінойськими палацами та містами-партнерами древніх цивілізацій, потрібні подальші вивчення.

Це ж дослідження відкриває цікавий погляд під новим кутом, а також да поглиблене розуміння економіки та мореплавства мінойців і того, наскільки важливою була роль небесної навігації у піднесенні цієї стародавньої цивілізації.

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