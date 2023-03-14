Распространял товары, традиции и болезни. Чем был важен самый древний торговый путь

Самый известный торговый маршрут возник в первые века до нашей эры. Благодаря ему торговцы со всего мира переправляли свои товары из Китая в Восточную и Западную Европу, Ближний Восток, Северную Африку.

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Когда еще не было грузовых кораблей и больших самолетов для перевозок, самые отдаленные уголки Евразии объединяла сеть торговых путей, известных также как Великий шелковый путь. Он просуществовал примерно 1500 лет — со II века до н.э. до середины XV века н.э. Однако через этот путь путешествовали не только товары, но и люди, а также их болезни, пишет IFLScience.

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Что такое "Великий шелковый путь"?

Считается, что название происходит от роскошной ткани, которую ткали из белкового волокна шелкопряда. Сначала ее начали производить в Китае около 2700 до нашей эры.

Технология изготовления шелка в течение долгого периода была невероятным секретом, открытие которого сопровождалось суровыми наказаниями. Древние китайцы приговаривали к смерти тех, кто рассказывал иностранцам, как именно создавалась ткань.

Но секреты начали просачиваться и знания об изготовлении шелка распространились в Индию и Японию.

Основы Великого шелкового пути заложила экспансия китайской династии Хань в Центральную Азию во втором веке до нашей эры. Китай вынужден был отправить своего посла в неразведанные до сих пор земли, чтобы получить больше информации о ней, а также найти возможных торговых партнеров и союзников.

Чжан Чань, древний китайский исследователь и дипломат, совершил путешествие в Среднюю Азию. Позже он вернулся на родину и первым принес товары и рассказы о странах Азии, что впоследствии посодействовало созданию Шелкового пути.

Примерно в это же время, в первом веке до нашей эры, Римская империя становится невероятно могущественным и влиятельным государством. Древним римлянам пришелся по душе новый роскошный материал, превратившийся в обязательный "экзотический" аксессуар.

Куда вел Шелковый путь?

Великий шелковый путь — это не единственная линия, соединяющая разные точки на двух концах света. Он состоял из сети бессчетных маршрутов, обхватывающих Восточную Азию, Индийский субконтинент, Центральную Азию, Ближний Восток и Восточную Африку и заканчивавшихся в Европе.

И хотя они иногда отличались друг от друга, однако вся дорога растягивалась на около 6400 километров.

Великий шелковый путь проходил через непростые ландшафты, а иногда и опасные. Первоначально торговцы пытались обходить и избегать их (например, пустыню Гоби и горы Памира). Однако обещания неизведанных богатств в конечном итоге повлияли на ситуацию. Ведь кто не погонится хоть на край света за безумным достатком. В конце концов, здесь начали возникать цепочки небольших поселений и торговых пунктов вдоль всего пути, а посредники и местные жители принимали в нем активное участие.

Великий шелковый путь — это не единственная линия, соединяющая разные точки на двух концах света

Чем торговали древние люди

Хотя шелк и считается основной причиной создания этого торгового маршрута, не только в нем были заинтересованы древние люди. Восточная Азия стремилась получить чай, красители, духи, жаре, фарфор и другие изысканные товары. Со своей стороны Европа обеспечивала другую часть мира произведениями искусства, медом, вином, шкурами животных, мехом и драгоценными металлами.

По всей вероятности, важнейшими товарами, привезенными из Китая, были бумага и прах.

Однако не единственными товарами известен Великий шелковый путь. Ученые обнаружили доказательства того, что паразитарные инфекции, такие как клонорхоз (Clonorchis sinensis), также распространялись торговыми путями между народами Евразии.

Возможно, они также сыграли немалую роль в распространении черной смерти в 1300-х годах, а именно помогли возбудителю из отдаленной Центральной Азии достичь Европы. В результате эпидемии погибли от 75 до 200 миллионов человек.

В чем важность

Вместе с людьми благодаря Шелковому пути распространялись культуры и идеи, в частности буддизм пришел из Индии в Китай, а христианство и ислам процветали по всей Евразии.

Одним из самых известных европейцев, путешествовавших по этому торговому пути, был венецианский купец Марк Поло (1254-1324), который во время своих путешествий также вел записи. Хотя он не первым открыл для Европы Дальний Восток и другие части Евразии, его труды считаются одним из первых европейских источников информации о культуре Восточной Азии.

Великий шелковый путь преуспевал, несмотря на всплеск "черной смерти" и монгольские завоевания в 14 веке. Однако в 15 веке он окончательно приблизился к своему концу.

В то время новое могущественное государство, Османская империя, сумело перекрыть коридор между Европой и Азией, то есть положило конец успешной торговле на континенте.

С другой стороны, европейские империи наращивали свои силы и открывали новые возможности благодаря Великим географическим открытиям. Полученные знания и новые технологии позволили добраться до Индии, Китая и других стран без Шелкового пути.

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