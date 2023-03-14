Поширював товари, культури та хвороби. Чим був важливий найдревніший торговий шлях

Найвідоміший торговельний маршрут виник у перші століття до нашої ери. Завдяки йому торговці з усього світу переправляли свої товари з Китаю до Східної та Західної Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

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Коли ще не було вантажних кораблів та великих літаків для перевезень, найвіддаленіші куточки Євразії поєднувала мережа торговельних шляхів, які відомі також як Великий шовковий шлях. Він проіснував приблизно 1 500 років — з ІІ століття до н.е. до середини XV століття н.е. А проте через цей шлях поширювали не лише товари, але й людей та хвороби, пише IFLScience.

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Що таке "Великий шовковий шлях"?

Вважається, що назва походить від розкішної тканини, яку ткали з білкового волокна шовкопряда. Спочатку її почали виробляти у Китаю близько 2700 року до нашої ери.

Технологія виготовлення шовку впродовж довгого періоду була неймовірним секретом, відкриття якого супроводжувалося суворими покараннями. Древні китайці навіть засуджували до смерті тих, хто розповідав іноземцям, як саме створювалася тканина.

А проте не все буває вічним. Таємниці почали просочуватися і знання про виготовлення шовку поширилися до Індії та Японії.

Основи Великого шовкового шляху заклала експансія китайська династія Хань у Центральну Азію в другому столітті до нашої ери. Китай змушений був відправити свого посланця у нерозвідані досі землі, щоб отримати більше інформації про неї, а також знайти можливих торговельних партнерів та союзників.

Чжан Чань, древній китайський дослідник та дипломат, здійснив подорож до Середньої Азії. Пізніше він повернувся на батьківщину і першим приніс товари та розповіді про країни Азії, що згодом посприяло створенню Шовкового шляху.

Десь приблизно в цей же час, у першому столітті до нашої ери, Римська імперія стає неймовірно могутньою і впливовою державою. Древнім римлянам припав до душі новий розкішний матеріал, який перетворився на обов'язковий "екзотичний" аксесуар.

Куди ж вів Шовковий шлях?

Великий шовковий шлях — це не єдина лінія, що сполучала різні точки на двох кінцях світу. Він складався з мережі численних маршрутів, що охоплювали Східну Азію, Індійський субконтинент, Центральну Азію, Близький Схід і Східну Африку і закінчувалися в Європі.

І хоча вони подеколи відрізнялися одне від одного, однак уся дорога розтягалася на близько 6400 кілометрів.

Великий шовковий шлях проходив через непрості ландшафти, а подекуди й небезпечні. Спочатку торговці намагалися обходити та уникати їх (наприклад, пустелю Гобі і гори Памір). Однак обіцянки незвіданих багатств зрештою повпливали на ситуацію. Адже хто не поженеться хоч на край світу за шаленим достатком. Урешті-решт тут почали виникати ланцюжка невеликих поселень і торгових пунктів вздовж усього шляху, а посередники й місцеві жителі брали в ньому активну участь.

Великий шовковий шлях — це не єдина лінія, що сполучала різні точки на двох кінцях світу

Чим торгували древні люди

Хоча шовк і вважають основною причиною створення цього торгівельного маршруту, не лише в ньому були зацікавлені древні люди. Жителі Східної Азії прагнули отримати чай, барвники, парфуми, спеці, порцеляну та інші вишукані товари. Зі свого ж боку Європа забезпечувала іншу частину світу витворами мистецтва, медом, вином, шкурами тварин, хутром та дорогоцінними металами.

Цілком ймовірно, що найважливішими товарами, привезеними з Китаю, були папір та порох.

Однак не єдиними товарами відомий Великий шовковий шлях. Вчені знайшли докази того, що паразитарні інфекції, такі як клонорхоз (Clonorchis sinensis), також поширювалися торговельними шляхами між народами Євразії.

Можливо, вони також відіграли немалу роль у розповсюдженні "чорної смерті" в 1300-х роках, а саме допомогли збуднику з віддаленої Центральної Азії досягти Європи. Внаслідок епідемії загинуло від 75 до 200 мільйонів людей.

У чому важливість

Разом із людьми, завдяки Шовковому шляху поширювалися культури та ідеї, зокрема буддизм прийшов з Індії до Китаю, а християнство та іслам процвітали по всій Євразії.

Одним із найвідоміших європейців, які подорожували по цьому торговельному шляху, був венеціанський купець Марко Поло (1254-1324), який під час своїх мандрівок також вів записи. Хоча він не першим відкрив для Європи Далекий Схід та інші частини Євразії, його праці вважаються одним з перших європейських джерел інформації про культуру Східної Азії.

Великий шовковий шлях процвітав, попри сплеск "чорної смерті" та монгольські завоювання у 14 столітті. Однак у 15 столітті він остаточно наблизився до свого кінця.

У той час нова могутня держава, Османська імперія, зуміла перекрити коридор між Європою та Азією, тобто поклала край успішній торгівлі на континенті.

З іншого боку європейські імперії нарощували свої сили та відкривали нові можливості завдяки Великим географічним відкриттям. Отримані знання та новітні технології дозволили дістатися до Індії, Китаю та інших країн без Шовкового шляху.

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