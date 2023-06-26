Ключ к победе. Ученые выявили важнейшие гены для лечения рака яичников
Ученые Имперского колледжа Лондона определили гены, которые могут пробудить заклятого врага этого вида опухоли, что обещает совершить научный прорыв навсегда изменив лечение этого недуга.
В течение длительного времени рак яичников, особенно такой его вид, как серозный рак яичников высокой степени злокачественности, так же известный как серозный рак яичников 2-го типа, с трудом поддавался лечению. Этот тип рака плохо поддается большинству терапий, и показатели выживаемости, к сожалению, довольно низкие. Однако новое исследование, возможно, позволило найти новую зацепку для улучшения лечения этого опасного заболевания, пишет New Atlas.
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Исследование показало, что определенные гены контролируют рост так называемых третичных лимфоидных структур (ТЛС). Это может показаться чем-то сложным, но д: лимфатическая система — это как магистраль для иммунных клеток, помогающая нашему организму бороться с болезнями. Иногда в местах сильного воспаления появляются особые образования, которые называются ТЛС. Эти ТЛС состоят из различных иммунных клеток.
Исследователи обнаружили, что опухоли с большим количеством ТЛС менее тяжело протекают, а значит, пациенты с такими опухолями имеют лучшие показатели выживаемости. ТЛС в этих опухолях могут расти и помогать активировать иммунные клетки, которые потенциально могут атаковать сам рак.
Кроме того, исследователи определили конкретные гены, которые контролируют образование этих ТЛС в опухолях. Это действительно важно, поскольку означает, что ученые могут найти способы воздействия на эти гены, потенциально стимулируя образование ТЛС и, следовательно, улучшить прогноз для пациентов.
Ученые также разработали метод выявления пациентов с высоким уровнем ТЛС. Они обучили искусственный интеллект обнаруживать эти структуры в опухолях с помощью компьютерной томографии. Таким образом, пациенты с большим количеством этих структур могут быть выявлены раньше, а значит, они могут раньше начать лечение.
Результаты этого исследования делают медицину на шаг ближе к поиску более эффективных методов лечения рака яичников. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как именно работают эти ТЛС и как мы можем максимально использовать их в борьбе с раком.
Команда ученых с оптимизмом смотрят на потенциальное применение результатов своей работы. Как сказал ведущий автор исследования Хаонан Лу: "Теперь становится ясно, как генетический фон типа опухоли взаимодействует с ТЛС, чтобы функция ТЛС была больше или меньше, и это поможет нам определить потенциальные мишени для терапии".
Это исследование дает нам надежду на то, что мы находимся на правильном пути к поиску лучших способов лечения рака яичников. Это еще не лекарство, но это важный шаг в сторону его разработки. Именно упорная работа ученых, поддержка и осведомленность общественности помогут человечеству победить эту болезнь.
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