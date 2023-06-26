Скрытая депрессия: обнаружен новый тип заболевания, не поддающийся лечению

Когнитивные нарушения при депрессии больше не являются ее побочным эффектом, и благодаря этому открытию, 27% процентов людей на чью долю приходиться этот тип недуга, могут получить надежду на эффективное лечение.

Недавно выявленный тип депрессии может изменить методы ее диагностики и лечения, что может принести облегчение тем, кому не помогли существующие методы лечения. Этот подтип депрессии был обнаружен исследователями из Стэнфордского медицинского института и в первую очередь связан с когнитивными трудностями, такими как неспособность планировать будущее, отсутствие самоконтроля, плохая концентрация внимания и многое другое, пишет New Atlas.

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Этот тип когнитивных нарушений и раньше связывали с депрессией, но данное исследование показывает, что примерно для 27% людей, страдающих заболеванием, эти трудности являются основной проблемой. Это около пяти миллионов человек в одни только США, чья депрессия, возможно, не поддается адекватному лечению существующими лекарствами, которые направлены в основном на различные симптомы.

Депрессия может выглядеть по-разному у разных людей, поэтому очень важно найти общие черты, которые могут помочь в более точной диагностике и лечении подтипов этого состояния. Обычно назначаемые лекарства от депрессии, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), на самом деле не помогают при когнитивной дисфункции.

Исследователи работали с более чем тысячей взрослых людей с нелеченой депрессией, назначая им один из трех распространенных антидепрессантов и следя за их успехами в течение восьми недель. Они объединили самоотчеты с когнитивными тестами и сканированием мозга, чтобы создать полную картину их депрессии.

Исследование показало, что 27% участников имели более серьезные когнитивные нарушения и меньшую активность в определенных областях мозга. Они также показали наименьшее улучшение от приема антидепрессантов.

Это исследование является важным шагом на пути к более персонализированному лечению депрессии. В настоящее время ее лечение может быть в некотором роде игрой в угадайку, когда врачи полагаются на наблюдения и отчеты пациентов для принятия решения о стратегии лечения. Данное исследование предлагает потенциальный инструмент для более точной диагностики и лечения депрессии, особенно этого недавно выявленного подтипа.

Они планируют изучить альтернативные методы лечения, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и другие лекарства, которые были эффективны при лечении подобных когнитивных нарушений, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Транскраниальная магнитная стимуляция, — это неинвазивная процедура, в которой используются магнитные поля для стимуляции нервных клеток мозга. Обычно она используется для лечения депрессии, когда другие методы лечения не дали результатов. Во время сеанса ТМС электромагнитная катушка прикладывается к коже головы пациента в районе лба. Электромагнит подает магнитный импульс, который стимулирует нервные клетки в области мозга, участвующей в контроле настроения и депрессии.

Когнитивно-поведенческая терапия, — это распространенный вид разговорной терапии (психотерапии), когда пациенты работают с консультантом по психическому здоровью в структурированной форме в течение нескольких недель. Цель КПТ — осознать неточные или негативные модели мышления, чтобы вы могли более ясно воспринимать сложные ситуации и реагировать на них более эффективно. Этот метод часто используется для лечения целого ряда заболеваний, включая депрессию, тревожные расстройства и фобии, и может вооружить пациента инструментами для управления вредными шаблонами мышления, тем самым улучшая качество его жизни.

Интересно, что участки мозга, пораженные при этом подтипе депрессии, совпадают с участками, пораженными при СДВГ. Это еще больше укрепляет связь между когнитивными трудностями и депрессией, открывая новые пути для исследований и лечения.

Ведущий автор исследования, доктор Лора Хак, надеется, что их исследование поможет облегчить страдания, вызванные подходом к лечению депрессии методом проб и ошибок. Выявляя и устраняя специфические симптомы каждого человека, они стремятся обеспечить более эффективное и индивидуальное лечение, давая надежду тем, кто с трудом пытается найти облегчение от этого опасного и неумолимого недуга.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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