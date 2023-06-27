Астероид пролетел мимо Земли со скоростью в 3 тысячи км/час: можно увидеть его полет в космосе (видео)

Околоземный астероид 2023 MU2 пролетел рядом с нашей планетой со скоростью, превышающей в 2,5 раза скорость звука.

Основатель проекта Virtual Telescope итальянский астроном Джанлука Маси смог запечатлеть полет в космосе небольшого околоземного астероида под названием 2023 MU2. Он летел в космосе со скоростью в 3,2 тысячи км/час, что примерно в 2,5 раза выше скорости звука, пишет Space.

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Астероид 2023 MU2, по оценкам ученых из NASA, имеет ширину от 4,1 до 9,2 метра и был обнаружен совсем недавно, а именно 16 июня. В 2:19 ночи по Киеву, в понедельник, 26 июня, этот околоземный астероид пролетел мимо Земли на расстоянии в 215 тысяч км. Это примерно 60% расстояния от нашей планеты до Луны. Несмотря на такую близкую траекторию полета астероид не представал угрозы для Земли.

Основатель проекта Virtual Telescope итальянский астроном Джанлука Маси смог запечатлеть полет в космосе небольшого околоземного астероида под названием 2023 MU2 Фото: Virtual Telescope

Несмотря на огромную скорость движения околоземный астероид удалось запечатлеть на видео с помощью роботизированного телескопа проекта Virtual Telescope, руководителем которого является известный итальянский астроном Джанлука Маси.

По словам ученого, изначально он планировал провести прямую трансляцию перемещения космического камня в околоземном пространстве, но не очень хорошая погода в Италии помешала это сделать. И все же в 3:47 по Киеву астроном настроил свой телескоп для наблюдений за полетом астероида 2023 MU2 и в результате теперь можно увидеть его перемещение с огромной скоростью в космосе.

На самом деле видеоролик был создан на основе нескольких снимков телескопа, которые были объединены вместе, чтобы показать движение космического камня. Сам астероид выглядит как маленькая светящаяся точка на фоне ярких полос. Этими полосами являются звезды и благодаря этому можно представить впечатляющую скорость полета астероида.

Когда проводилась съемка астероид уже улетал вдаль от Земли и находился на расстоянии в 217 тысяч км от нашей планеты.

Как уже писал Фокус, огромный астероид размером с 10 автобусов летит к Земле со скоростью 41,5 тысяч км/час. Космический камень считается потенциально опасным и летит к нашей планете со скоростью, которая в 34 раза больше скорости звука.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в туманности Ориона строительный блок необходимый для зарождения жизни. Ученые очень довольны результатом нового исследования, ведь лучший космический телескоп впервые обнаружил такую особую молекулу.