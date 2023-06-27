Особенная молекула. В туманности Ориона обнаружен строительный блок для зарождения жизни

Ученые очень довольны результатом нового исследования, ведь лучший космический телескоп впервые обнаружил такую особую молекулу.

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Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature результаты нового наблюдения космического телескопа Уэбб за известной туманностью Ориона. Именно в ней было обнаружено существование такого важного химического соединения на основе углерода, как метиловый катион — CH3+, пишет Inverse.

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Туманность Ориона – это не только очень красивый регион космоса, но и важный участок для космических исследований. Космический телескоп Уэбб провел наблюдение за звездной системой, расположенной в туманности Ориона на расстоянии в 1350 световых лет от нас и сделал очень важное открытие. С помощью своих приборов MIRI и NIRCam телескоп впервые обнаружил сигнал метилового катиона (CH3+).

Химические соединения на основе углерода являются основой для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем. А соединение метиловый катион считают одним из важнейших элементов, с помощью которого формируются более сложные молекулы на основе углерода.

Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature результаты нового наблюдения космического телескопа Уэбб за известной туманностью Ориона. Именно в ней были обнаружено существование такого важного химического соединения на основе углерода, как метиловый катион — CH3+ Фото: ESA

Вообще в туманности Ориона находится очень много больших молодых звезд, которые выпускают сильное ультрафиолетовое излучение. Такое излучение может уничтожить органические молекулы и вообще изменить химический состав протопланетных дисков вокруг более мелких звезд. Но согласно существующим теориям такое излучение также может помочь образоваться метиловому катиону.

Новое наблюдение подтвердило эту теорию, ведь телескоп Уэбб обнаружил важную для жизни молекулу в протопланетном диске, который ученые назвали d203-506, и он окружает младую звезду красный карлик. Это более маленькие и более холодные, чем Солнце звезды, но вокруг них также, как и в нашей Солнечной системе, формируются планеты в протопланетных дисках.

Ученые считают, что этот красный карлик имеет лишь 10% массы Солнца, но окружающий его протопланетный диск подвергается активному влиянию сильного ультрафиолетового излучения соседних огромных звезд. Астрономы считают, что нечто подобное происходило на заре формирования нашей Солнечной системы.

Туманность Ориона – это не только очень красивый регион космоса, но и важный участок для космических исследований. Космический телескоп Уэбб провел наблюдение за звездной системой, расположенной в туманности Ориона на расстоянии в 1350 световых лет от нас и сделал очень важное открытие Фото: ESA

По словам авторов исследования, ультрафиолетовое излучение может сыграть решающую роль на ранних химических стадиях происхождения жизни. Дело в том, что после появления метилового катиона начинают происходит более сложные химические реакции, а это приводит к появлению более сложных молекул на основе углерода. То есть формируются необходимые для жизни строительные блоки.

CH3+ еще никогда не находили в космосе, а потому это открытие является одним из важнейших на сегодня. Кстати, ученые ли обнаружили в протопланетном диске d203-506 молекулы, которые отличаются от тех, которые можно найти в обычных протопланетных дисках звезд. Но молекул воды обнаружено не было.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал новые фотографии Сатурна и его кольцевой системы. Пока эти снимки проходят обработку, все же ест возможность увидеть какой изначально увидел планету телескоп с помощью своих приборов.