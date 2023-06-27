Особлива молекула. У туманності Оріона виявлено будівельний блок для зародження життя

Учені дуже задоволені результатом нового дослідження, адже найкращий космічний телескоп уперше виявив таку особливу молекулу.

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Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature результати нового спостереження космічного телескопа Вебб за відомою туманністю Оріона. Саме в ній було виявлено існування такої важливої хімічної сполуки на основі вуглецю, як метиловий катіон — CH3+, пише Inverse.

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Туманність Оріона — це не тільки дуже красивий регіон космосу, а й важлива ділянка для космічних досліджень. Космічний телескоп Вебб провів спостереження за зоряною системою, розташованою в туманності Оріона на відстані в 1350 світлових років від нас і зробив дуже важливе відкриття. За допомогою своїх приладів MIRI і NIRCam телескоп уперше виявив сигнал метилового катіона (CH3+).

Хімічні сполуки на основі вуглецю є основою для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. А сполуку метиловий катіон вважають одним із найважливіших елементів, за допомогою якого формуються складніші молекули на основі вуглецю.

Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature результати нового спостереження космічного телескопа Вебб за відомою туманністю Оріона. Саме в ній було виявлено існування такої важливої хімічної сполуки на основі вуглецю, як метиловий катіон — CH3+ Фото: ESA

Взагалі в туманності Оріона знаходиться дуже багато великих молодих зірок, які випускають сильне ультрафіолетове випромінювання. Таке випромінювання може знищити органічні молекули й узагалі змінити хімічний склад протопланетних дисків навколо дрібніших зірок. Але згідно з наявними теоріями таке випромінювання також може допомогти утворитися метиловому катіону.

Нове спостереження підтвердило цю теорію, адже телескоп Вебб виявив важливу для життя молекулу в протопланетному диску, який вчені назвали d203-506, і він оточує молоду зірку червоний карлик. Це менші та холодніші, ніж Сонце зірки, але навколо них також, як і в нашій Сонячній системі, формуються планети в протопланетних дисках.

Учені вважають, що цей червоний карлик має лише 10% маси Сонця, але протопланетний диск, що оточує його, зазнає активного впливу сильного ультрафіолетового випромінювання сусідніх величезних зірок. Астрономи вважають, що щось подібне відбувалося на зорі формування нашої Сонячної системи.

Туманність Оріона — це не тільки дуже красивий регіон космосу, а й важлива ділянка для космічних досліджень. Космічний телескоп Вебб провів спостереження за зоряною системою, розташованою в туманності Оріона на відстані в 1350 світлових років від нас і зробив дуже важливе відкриття Фото: ESA

За словами авторів дослідження, ультрафіолетове випромінювання може зіграти вирішальну роль на ранніх хімічних стадіях походження життя. Річ у тім, що після появи метилового катіона починають відбуватися складніші хімічні реакції, а це призводить до появи складніших молекул на основі вуглецю. Тобто формуються необхідні для життя будівельні блоки.

CH3+ ще ніколи не знаходили в космосі, а тому це відкриття є одним із найважливіших на сьогодні. До речі, вчені виявили в протопланетному диску d203-506 молекули, які відрізняються від тих, які можна знайти у звичайних протопланетних дисках зірок. Але молекул води виявлено не було.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив нові фотографії Сатурна і його кільцевої системи. Поки ці знімки проходять обробку, все ж є можливість побачити якою спочатку побачив планету телескоп за допомогою своїх приладів.