Потрясающий вид созвездия Ориона: ученые показали большую темную туманность (фото)

На потрясающей фотографии большого региона, где формируются новые звезды в созвездии Ориона, видны темные клубящиеся облака.

Темные облака доминируют на фотографии большого региона звездообразования в созвездии Ориона, и они формируют темную туманность, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab, США) обнародовали снимок темной туманности в созвездии Ориона, сделанный наземным телескопом.

На фото видны плотные межзвездные облака из газа и пыли, которые формируют темную туманность под названием LDN 1622. Такие туманности называют темными из-за того, что плотная межзвездная пыль закрывает собой свет от ближайших звезд и других объектов.

Темная туманность LDN 1622 находится на расстоянии 1300 световых лет от нас в регионе, где появляются новые звезды и их здесь на самом деле очень много. Снимок темной туманности был сделан с помощью 4-метрового телескопа Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в штате Аризона, которой руководит NOIRLab.

Темная туманность LDN 1622 находится на расстоянии 1300 световых лет от нас Фото: NOIRLab

Именно такой вид туманности LDN 1622 ученые получили с помощью широкоугольной камеры телескопа под названием Mosaic-3 еще в 2018 году и на данный момент эта камера уже выведена из эксплуатации. Теперь вместо нее с 2020 года работает самый мощный в мире спектрограф под названием DESI.

По словам ученых, одно из преимуществ наземных телескопов состоит в том, что можно модернизировать и менять научные приборы телескопов по мере появления новых технологий.

Кстати, в июне прошлого года в Национальной обсерватории Китт-Пик случился пожар, вызванный ударом молнии. От огня не пострадали ни телескоп, ни другие научные приборы, хотя были уничтожены вспомогательные здания.

Как уже писал Фокус, NASA предлагает послушать, как звучат далекие галактики. Теперь на красоту космоса можно не только посмотреть, но и послушать как звучат разные объекты благодаря обработке данных космических телескопов.

Также Фокус писал о том, что как показывает новое исследование, наша галактика является очень необычной и выделяется на фоне большинства других галактик.