Во всем виноват второй мозг: обнаружена четкая связь между состоянием кишечника и аутизмом

Под поверхностью расстройства аутистического спектра учеными была обнаружена и подтверждена неожиданная связь со "вторым мозгом" нашего организма.

Расстройство аутистического спектра (РАС) и здоровье кишечника, похоже, связаны более тесно, чем мы думали ранее. Группа из 43 ученых недавно глубже изучила эту взаимосвязь, предложив свежие идеи, которые могут изменить способ диагностики и лечения РАС в будущем, пишет ScienceAlert.

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В двух словах, РАС — это состояние, которое влияет на социальные навыки, общение, отношения и саморегуляцию человека. Здоровье же кишечника относится к балансу микроорганизмов, живущих в пищеварительном тракте. Эти микроорганизмы играют важную роль в нашем самочувствии, влияя на все — от пищеварения до психического благополучия. Вот почему наш кишечник иногда называют "вторым мозгом".

У некоторых людей с расстройствами аутистического спектра наблюдаются такие проблемы с кишечником, как запоры, диарея и вздутие живота. Ученые также видели, что типы бактерий в их кишечнике могут быть разными. Но они не знали, являются ли эти бактерии причиной аутизма или они просто процветают из-за диетических привычек аутистов.

Цель нового исследования — прояснить этот вопрос, изучив множество данных об аутизме, микробах кишечника, диете, иммунитете и экспрессии генов. Ученые обнаружили, что между здоровьем кишечника и аутизмом действительно существует более четкая связь, чем предполагалось в предыдущих исследованиях.

Результаты не дают ответов на все вопросы, но предоставляют более надежное направление для будущих исследований. Если ученые смогут больше узнать о связи между кишечником и аутизмом, они смогут использовать ее для диагностики или лечения этого расстройства в будущем.

По словам Роба Найта, микробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего, "до этого у нас был призрачный намек, указывающий на причастность микробиома к аутизму, а теперь у нас есть четкий сигнал".

Это открытие имеет решающее значение не только для понимания аутизма. Использованные здесь методы могут быть применены и к другим заболеваниям, в которых, как предполагается, играют роль кишечные бактерии, таким как депрессия, болезнь Паркинсона и даже рак.

Взаимосвязь между нашим мозгом и кишечником — сложный вопрос, и это область исследований, которая все еще относительно новая в мире науки. Мы до сих пор не знаем, как выглядит "здоровый" баланс кишечных бактерий и что подразумевает "нездоровый" баланс.

Все усложняется тем, что бактерии нашего кишечника могут быстро меняться в зависимости от того, что мы едим. Это означает, что для того, чтобы понять, как кишечные бактерии влияют на аутизм, нам понадобятся долгосрочные исследования с учетом диеты.

Тем не менее, данное исследование является значительным шагом вперед. Исследователи использовали уникальный подход, создав "общий язык" для объединения и анализа данных из различных источников. Этот метод позволил им выявить последовательный характер кишечных бактерий у людей с аутизмом во многих исследованиях.

Мы можем надеяться, что в будущем увидим больше подобных исследований, в которых рассматривается как можно больше факторов и наблюдается, как они меняются в зависимости от лечения. Именно благодаря такому комплексному подходу наука сможет приблизиться к пониманию истинной взаимосвязи между нашим "вторым мозгом" и такими заболеваниями, как аутизм.

Хотя это исследование проливает свет на связь между здоровьем кишечника и аутизмом, оно не означает, что кишечные бактерии вызывают аутизм или что изменение рациона питания может его вылечить. Но оно дает надежду на то, что мы находимся на правильном пути к лучшему пониманию и лечению РАС в будущем.

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