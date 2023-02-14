Геометрия интереснее людей. Ученые предложили новый способ выявления аутизма у малышей

Новое исследование показало, что проверка зрительного внимания малышей на геометрические изображения является надежным биомаркером для раннего выявления аутизма.

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Хотя расстройство аутистического спектра (РАС) можно диагностировать в любом возрасте, симптомы обычно появляются в первые два года жизни ребенка. Чем раньше будет диагностирован РАС, тем раньше можно будет начать лечение и получить доступ к соответствующим услугам, пишет New Atlas.

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Исследование проводилось под руководством Карен Пирс, доктора философии, из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Оно расширило предыдущий анализ, в котором изучалось непропорционально большое количество времени, которое дети младшего возраста с РАС тратили на просмотр геометрических изображений, когда им предоставлялась такая возможность.

Из сообщества была отобрана большая выборка из 1863 малышей, средний возраст которых составлял около двух лет. После проведения углубленной диагностической оценки выборка была разделена на группы: дети с РАС, дети с особенностями РАС, дети с глобальной задержкой развития, дети с задержкой речи и дети с нормальным развитием.

Пирс выдвинула гипотезу, что предпочтение геометрических изображений является действительным, измеримым биомаркером или биологическим индикатором для выявления детей с аутизмом в первые годы их жизни.

Малышам показывали минутное видео с геометрическими изображениями на одной стороне экрана и изображениями детей, занимающихся йогой, на другой. Используя технологию отслеживания взгляда, исследователи измерили время, которое малыши проводили, зацикливаясь на геометрических изображениях.

Данные показали, что малыши с РАС тратили больше времени на просмотр геометрических изображений, чем малыши из других испытуемых групп, которые предпочитали социальные, негеометрические изображения. Было обнаружено, что некоторые дети ясельного возраста с РАС фиксируют геометрические образы более чем в 90% случаев. Исследование показало, что дети ясельного возраста, которые отдавали большее предпочтение этим изображениям, также имели более высокие симптомы и более низкие показатели когнитивных способностей, чем другие дети того же возраста.

Дополнительные данные свидетельствуют о том, что предпочтение геометрических изображений оставалось стабильным в течение 12 месяцев после первоначального сеанса отслеживания глаз. Анализ с использованием биоинформатики подтвердил статистическую надежность собранных данных.

Большая выборка исследования, состоящая из различных участников из сообщества, в том числе детей ясельного возраста с задержкой развития без РАС, в сочетании с надежностью данных позволяет предположить, что отслеживание взгляда имеет ценную полезность как простой, но надежный инструмент для выявления РАС у маленьких детей.

Ранее Фокус писал о прорыве в лечении аутизма: ученым удалось значительно улучшить социальные навыки и работу мозга. Барокамерная терапия показала отличные результаты и имеет все шансы стать действенным лечением аутизма.