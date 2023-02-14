Геометрія цікавіша за людей. Учені запропонували новий спосіб виявлення аутизму в малюків

Нове дослідження показало, що перевірка зорової уваги малюків на геометричні зображення є надійним біомаркером для виявлення аутизму.

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Хоча розлад аутистичного спектру (РАС) можна діагностувати в будь-якому віці, симптоми зазвичай з'являються в перші два роки життя дитини. Чим раніше буде діагностовано РАС, тим раніше можна буде розпочати лікування й отримати доступ до відповідних послуг, пише New Atlas.

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Дослідження проводилося під керівництвом Карен Пірс, докторки філософії з Каліфорнійського університету до Сан-Дієго. Воно розширило попередній аналіз, де вивчали непропорційно велику кількість часу, який діти молодшого віку з РАС витрачали на перегляд геометричних зображень, коли їм надавалася така можливість.

Зі спільноти відібрали велику вибірку з 1863 малюків, середній вік яких становив близько двох років. Після проведення поглибленої діагностичної оцінки вибірка була поділена на групи: діти з РАС, діти з особливостями РАС, діти з глобальною затримкою розвитку, діти із затримкою мовлення та діти з нормальним розвитком.

Пірс висунула гіпотезу, що перевага геометричних зображень є дійсним вимірним біомаркером або біологічним індикатором для виявлення дітей із аутизмом у перші роки їхнього життя.

Малюкам показували хвилинне відео з геометричними зображеннями на одній стороні екрану та зображеннями дітей, які займаються йогою, на іншій. Використовуючи технологію відстеження погляду, дослідники виміряли час, який малюки проводили, зациклюючись на геометричних зображеннях.

Дані показали, що малюки з РАС витрачали більше часу на перегляд геометричних зображень, ніж малюки з інших груп, які віддавали перевагу соціальним, негеометричним зображенням. Було виявлено, що деякі діти ясельного віку з РАС фіксують геометричні образи в більш ніж 90% випадків. Дослідження показало, що діти ясельного віку, які віддавали більшу перевагу цим зображенням, також мали вищі симптоми та нижчі показники когнітивних здібностей, ніж інші діти того ж віку.

Додаткові дані свідчать, що перевага геометричних зображень залишалася стабільним протягом 12 місяців після початкового сеансу відстеження очей. Аналіз із використанням біоінформатики підтвердив статистичну надійність зібраних даних.

Велика вибірка дослідження, що складається з різних учасників зі спільноти, у тому числі дітей ясельного віку із затримкою розвитку без РАС, у поєднанні з надійністю даних дозволяє припустити, що відстеження погляду має цінну корисність як простий, але надійний інструмент виявлення РАС у маленьких дітей.

Раніше Фокус писав про прорив у лікуванні аутизму: вченим вдалося значно покращити соціальні навички та роботу мозку. Барокамерна терапія показала відмінні результати й має всі шанси стати дієвим лікуванням аутизму.