Изменит представление о Вселенной: ученые анонсировали два революционных открытия

В четверг, 29 июня, ученые собираются объявить о важных открытиях, которые касаются космоса и физики.

Ученые, которые занимаются разными исследованиями, в четверг, 29 июня, должны сделать важные заявлении о своих новых двух открытиях. Пока что есть только предварительные предположение о том, что смогли обнаружить ученые. Возможно, эти научные достижения могут изменить наше понимание того, как работает Вселенная. О том, что уже известно об этих новых открытиях, пишет ScienceAlert.

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Первое открытие касается гравитационных волн

Ученые из американского проекта NANOGrav совместно с учеными из Европы, Австралии и Индии, занимаются поиском и изучением гравитационных волн. Они это делают с помощью наблюдений за такими звездами, как пульсары, используя радиотелескопы на Земле.

Эти исследователи в четверг, 29 июня, в 20:00 по Киеву, должны сообщить общественности о своем важном открытии, которое касается гравитационных волн. Пока что нет точной информации, что именно удалось обнаружить исследователям, но предполагается, что открытие касается фона гравитационных волн или его еще называют фоновым шумом Вселенной.

Возможно астрономы смогли обнаружить этот фоновый шум и если это так, то это может стать революционным достижением, которое может изменить понимание самых первых дней существования Вселенной.

Гравитационные волны пронизывают всю Вселенную Фото: Live Science

По словам ученых, сейчас мало что известно о периоде в истории космоса до отметки в 400 тысяч лет после Большого взрыва, но гравитационные волны и фон этих волн может рассказать о том, что произошло уже через несколько десятков секунд после Большого взрыва.

Но обнаружить фоновый шум Вселенной очень сложно и один из способов его найти состоит в том, что можно использовать массивы пульсаров. Этот один из видов нейтронных звезд, которые появляются в результате гибели огромной звезды, когда она взрывается сверхновой.

Пульсары вращаются очень быстро вокруг своей оси и через определенные промежутки времени выпускают потоки радиоизлучения. Теоретически гравитационных волн должны вызывать еле заметные неравномерности во времени выпуска этих потоков излучения.

С помощью одного пульсара заметить их сложно, но если использовать массив пульсаров, то можно обнаружить влияние гравитационных волн и таким образом выделить фоновый шум. Возможно ученые его как раз и обнаружили, но об этом станет известно, только после объявления о результатах исследований.

Ученые объявят о результатах изучения гравитационных волн в прямом эфире

Второе открытие касается "призрачной частицы" — нейтрино

Ученые из нейтринной обсерватории IceCube, расположенной в Антарктиде, должны объявить о своем новом открытии также в четверг, 29 июня, но в 21:00 по Киеву.

С помощью особого детектора ученые из IceCube занимаются поиском так называемой неуловимой или призрачной частицы – нейтрино. Это фундаментальные частицы, которые невероятно сложно обнаружить из-за того, что у них нет заряда и практически отсутствует масса. Сейчас учены известно о существовании трех типов нейтрино, которые могут проходить через любой известный объект без препятствий.

С помощью особого детектора ученые из IceCube занимаются поиском так называемой неуловимой или призрачной частицы – нейтрино Фото: BBC

С помощью нейтрино можно изучать далекие космические события, поскольку во время путешествия через космос их характеристики остаются почти неизменными независимо от их окружения.

Нейтрино появляются во время процесса бета-распада, который превращает нейтроны в протоны, поэтому нейтрино являются одними из самых распространенных частиц во Вселенной. Кстати, пока вы это читаете, через ваше тело пролетают десятки миллиардов призрачных частиц каждую секунду.

Ученые уже обнаруживали нейтрино, которые прилетели от Солнца, а также от очень далеких квазаров, а еще их фиксировали в ускорителях частиц на Земле. Некоторые исследователи даже считают, что именно из нейтрино может состоять невидимая и такая же неуловимая темная материя.

Точно не известно, о каком открытии расскажут ученые, но предполагается, что оно связано с неким интригующим обнаружением нейтрино.

Ученые объявят о результатах изучения нейтрино в прямом эфире

Как уже писал Фокус, о гравитационных волнах говорил еще Альберт Эйнштейн и по прошествии десятков лет ученые получили четкое представление об одной из самых невероятных теорий физика.

Также Фокус писал о том, что несколько месяцев назад физики смогли впервые увидеть нейтрино во время эксперимента на Большом адронном коллайдере.