Подергивают руками и меняют цвет. Ученые еще раз подтвердили, что осьминоги, как и люди, видят сны

Исследователи находят все больше подтверждений того, что сон головоногих во многом похож на человеческий.

Осьминоги могут быть предметом ночных кошмаров многих моряков. Однако науке также известно, что эти головоногие моллюски чрезвычайно умны и развиты, и теперь исследователи нашли очередное доказательство того, что у них есть стадии сна, и одна из них весьма напоминает быструю стадию сна у людей, пишет The Guardian.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) в Японии заявили, что им не только удалось найти еще одно подтверждение того, что осьминоги спят и видят сны, но и доказательства того, что у них, похоже, также существуют стадии сна. Предполагается, что головоногие проходят две стадии сна: "спокойный сон" и "активный сон". Последняя включает подергивание частей тела и быстрое изменения текстуры и рисунка кожи.

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Авторы исследования также отмечают, что стадия активного сна у осьминогов весьма схожа с быстрым сном у позвоночных, в том числе и людей, и считается фазой сна, связанной со сновидениями. По словам старшего автора исследования, профессора Сэма Рейтера, полученные ими результаты согласуются, но, увы, не доказывают теорию о том, что головоногие способны мечтать.

Рейтер отмечает, что определенные кожные узоры во время бодрствования осьминогов можно связывать с определенными ситуациями, например:

охота;

социальное поведение;

проявление угрозы;

камуфляж с различными видами окружающей среды.

Наблюдения показывают, что эти узоры вновь появляются на коже головоногих во время стадии активного сна. Рейтер отмечает, что если посмотреть на сон осьминогов, он будет напоминать их повседневное блуждание по различным типам бодрствования. Впрочем, исследователи отмечают, что сонный камуфляж также может быть вызван и другими факторами. Например, возможно, во сне осьминоги улучшают свой камуфляж.

В ходе исследования ученые изучили 29 осьминогов ночного вида Octopus laqueusOctopus laqueus. Они заметили, как в дневное время головоногие закрывали глаза и принимали позу для отдыха, связанную со сном. Приблизительно каждый час у осьминогов происходили быстрые изменения цвета кожи, которые длились около минуты — это также сопровождалось изменением частоты дыхания, а также движением глаз и некоторых частей тела.

Во время одного из тестов ученые постучали по резервуарам и обнаружили, что осьминоги демонстрировали разные реакции в зависимости от того, бодрствуют они, находятся в активной или спокойной стадии сна. Ученые также обнаружили, что если осьминогам не давали спать в течение двух дней, они впоследствии демонстрировали повышенный уровень активного сна и раньше вступали в эту стадию.

Авторы исследования считают, что это стало еще одним доказательством того, что осьминоги в действительности спят и у них существуют разные стадии сна. В ходе исследования ученые также использовали зонды, чтобы записать нейронную активность осьминогов. Результаты показали сильную корреляцию между активностью мозга в периоды бодрствования и во время активного сна.

Например, во время фазы активного сна у головоногих наблюдались быстрые переходы через кожные узоры, которые соответствовали те, что появлялись у них во время бодрствования. Отметим, что эти данные подтверждают предыдущие предположения, что активный сон у осьминогов схож с быстрой фазой сна у позвоночных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что осьминогам тоже снятся жуткие кошмары.