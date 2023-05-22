Фредди приходит и к ним. Ученые считают, что осьминогам тоже снятся жуткие кошмары (видео)

Исследователи впервые засняли, как спят головоногие, и предполагают, что им, как и людям, снятся страшные сны.

Related video

Если внимательно наблюдать за дремлющим осьминогом, можно заметить, что в какой-то момент их кожа переливается от болезненно белого оттенка до яркого и насыщенного. Любопытно, но исследователи теперь полагают, что это является свидетельством сна, пишет IFLScience.

Можно было бы подумать, что им снятся счастливые минуты погони за креветкой, но на самом деле, как считают ученые, их сны не столько приятны и имеют нечто общее с человеческими. Ученые пришли к выводу, что, как и людям, головоногим также снятся жуткие кошмары.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке наблюдали за самцом осьминога (Octopus insularis) в его естественной среде обитания у берегов Бразилии, когда смогли обнаружить доказательства того, что головоногим также снятся страшные сны.

В ходе исследования ученые разместили камеры, направленные на резервуар, в котором обитал осьминог и следили за ним круглосуточно. Просматривая часы видеозаписи, они обнаружили внезапные изменения рисунка окраски тела — это явно свидетельствовало о том, что головоногий спит.

В результате исследователи предположили, что во время сна, подобна движению лап у собак, изменение окраса является отображением того, что снится осьминогу. Исследователи также обнаружили, что во время сна головоногий не всегда оставался спокойным. Несколько раз они также наблюдали, как осьминог резко просыпался, а затем начинал размахивать конечностями и выбрасывать чернила, будто уклонялся от атаки неведомого хищника.

Исследователи предположили, что в этот момент головоногому мог присниться неприятный тревожный сон. Конечно, сложно проникнуть в сознание головоногого моллюска, но исследователи считают, что его поведение после пробуждения схоже с поведенческими реакциями на ночные кошмары, страхи и другие парасомнии у людей.

Отметим, что в данный момент исследование все еще не было рецензировано и фактически основано на наблюдениях всего за одним осьминогом. Простыми словами, существует вероятность, что это не универсальное поведение вида, а может свидетельствовать лишь о том, что этот самец является уникальным и необычным головоногим моллюском.

Тем не менее ученые полагают, что если этот вид в действительности может видеть яркие сны, то вполне вероятно, что они также могут быть и тревожными. Кроме того, по словам ученых, появляется все больше доказательств того, что эти и другие головоногие, похоже, невероятно умны и обладают экстраординарным мозгом.

Ранее Фокус писал о том, как осьминоги охотятся со смертельной точностью: изучают слабости и бьют четко в цель.