NASA планирует добывать ценные ресурсы на Луне уже через 10 лет

Американское космическое агентство отправит скоро на Луну две миссии, где впервые примут участие женщины и темнокожие астронавты.

В NASA заявили о своих амбициозных планах начать добычу ценных ресурсов на Луне уже в 2032 году, пишет The Guardian.

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Последний раз нога человека топтала лунный реголит 51 год назад, когда астронавты миссии "Аполлон-17" завершили своим полетом на наш спутник первую лунную программу NASA под названием "Аполлон". Новая лунная программа также носит имя древнегреческого бога, точнее богини Артемиды (Artemis по-английски и сейчас чаще всего используют именно англоязычное название).

В конце 2025 года (хотя возможно это произойдет в 2026 году) новая группа американских астронавтов, среди которых впервые будет женщина и темнокожий астронавт (пока не известно будет это женщина или мужчина) осуществят посадку на Луну. Эта миссия имеет название Artemis 3. Таким образом NASA хочет положить начало частым полетам на наш спутник для его дальнейшего исследования, создания здесь постоянно базы и со временем полученные знания будут использованы для первой в истории высадки человека на Марсе.

Согласно сообщению NASA, освоение Луны будет происходить в тесном сотрудничестве с частным американскими компаниями, а также планируется привлечение космических агентств других стран мира.

NASA планирует наладить добычу полезных ресурсов на Луне уже в начале следующего десятилетия, а в 2032 году американцы собираются построить на Луне настоящий перерабатывающий завод. В ближайшем будущем на Луну должна быть доставлена первая экспериментальная буровая установка для добычи лунного грунта.

Американское космическое агентство отправит скоро на Луну две миссии, где впервые примут участие женщины и темнокожие астронавты Фото: NASA

Сначала ученые планируют наладить способы добычи кислорода и воды на Луне, а затем и других полезных ископаемых, таких как железо и многих других. И воду, и кислород смогут использовать астронавты не только для жизни, но и для производства ракетного топлива. В NASA надеются, что частные компании станут одними из первых, которые смогут заправлять свои ракеты топливом, созданным на Луне.

До того, как первые в 21 веке люди ступят на поверхность Луны, в конце следующего года четверо американских астронавтов совершат 8-дневное путешествие к нашему спутнику. То есть они просто посмотрят на Луну с орбиты, сделают несколько витков вокруг Луны и вернуться обратно на Землю. В этой миссии, которая получила название Artemis 2, впервые примут участие женщина-астронавт и темнокожий астронавт. Фокус уже писал подробно об участниках этого полета к Луне.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые провели эксперимент на Земле и показали, что добывать кислород на Луне реально.

Также Фокус писал о новом транспортном средстве, которое поможет будущим покорителям Луны лучше исследовать ее поверхность.

Как уже писал Фокус, кроме многих опасностей, которые могут ждать астронавтов на Луне, самую большую проблему для них будет представлять лунная пыль.