"Небесная лестница": специалисты хотят построить космический лифт для доставки на Луну
Ученые планируют построить "лестницу в небо" длиной 200 000 миль, чтобы роботы могли переправлять предметы на Луну по принципу "Fed-Ex" для снижения стоимости отправки грузов в космос.
Специалисты планируют построить лестницу на небо длиной 200 000 миль (почти 322 тысячи км), чтобы роботы могли доставлять грузы на Луну. Они надеются опустить крепкий трос с лунной поверхности на орбиту Земли, который будет удерживаться гравитацией. Об этом пишет Daily Star.
Космические челноки будут доставлять грузы на Землю, а затем роботы переправят их на Луну. Эксперты считают, что этот план может привести к созданию службы "Fed-Ex", которая сократит расходы на отправку грузов в космос.
Этот шаг сделает космос более доступным для "ученых, стартапов и туристов, которые раньше не могли себе этого позволить".
Когда в шестидесятых годах прошлого века началось освоение космоса, доставка на орбиту грузов весом в 1 фунт обходилась более чем в 60 000 фунтов стерлингов, поскольку для каждого запуска использовались новые дорогостоящие ракеты. Теперь благодаря многоразовым ракетам SpaceX Илона Маска счет упал до 1 000 фунтов стерлингов за фунт.
Но космический лифт снизит эту цену до уровня, не превышающего стоимость доставки на Земле.
Физик Брэдли Эдвардс, который исследовал концепцию для американского космического агентства NASA, сказал, что строительство обойдется в 8 миллионов фунтов стерлингов и займет 15 лет, но после ввода в эксплуатацию стоимость отправки полезного груза на орбиту может составить всего 80 фунтов стерлингов за 1 фунт.
"Как только вы снизите стоимость почти до уровня Fed-Ex, это откроет двери для многих людей, многих стран и многих компаний для участия в космической деятельности", — сказал он.
В дополнение к экономическим преимуществам, космический лифт также будет более чистым, чем использование ракет, без сжигания топлива и вредных парниковых выбросов.
Идея не могла быть разработана до тех пор, пока не появился материал, необходимый для создания линии передачи.
Но разработка сверхпрочного графена может позволить астронавтам наконец-то завершить космическую связь, хотя она будет нуждаться в постоянном ремонте.
По словам исследователей из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, США: "Используя датчики и искусственно созданное программное обеспечение, можно было бы математически смоделировать весь трос, чтобы предсказать, когда, где и как произойдет разрыв волокон".
Когда они ломаются, их заменяют скоростные роботы-скалолазы, патрулирующие вверх и вниз по тросу, регулируя скорость обслуживания и ремонта по мере необходимости.
Астрономы из Кембриджского и Колумбийского университетов считают, что кевлар, используемый для изготовления пуленепробиваемых жилетов, может быть использован для создания космического лифта, если он будет построен с Луны, а не с Земли. Их концепция, названная "Космическая линия", предполагает прикрепление троса к поверхности Луны, который опускается на орбиту Земли и удерживается в натянутом состоянии под действием силы тяжести.
Китайские исследователи надеются использовать углеродные нанотрубки для создания "небесной лестницы", которая позволит снизить стоимость доставки товаров и людей на Луну на 96%. Но пока еще никто не построил лестницу длиной более 21 дюйма.
Раніше Фокус писав про те, чи можна помітити обертання Землі з поверхні планети: є кілька способів.