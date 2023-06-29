"Небесная лестница": специалисты хотят построить космический лифт для доставки на Луну

Ученые планируют построить "лестницу в небо" длиной 200 000 миль, чтобы роботы могли переправлять предметы на Луну по принципу "Fed-Ex" для снижения стоимости отправки грузов в космос.

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Специалисты планируют построить лестницу на небо длиной 200 000 миль (почти 322 тысячи км), чтобы роботы могли доставлять грузы на Луну. Они надеются опустить крепкий трос с лунной поверхности на орбиту Земли, который будет удерживаться гравитацией. Об этом пишет Daily Star.

Космические челноки будут доставлять грузы на Землю, а затем роботы переправят их на Луну. Эксперты считают, что этот план может привести к созданию службы "Fed-Ex", которая сократит расходы на отправку грузов в космос.

Этот шаг сделает космос более доступным для "ученых, стартапов и туристов, которые раньше не могли себе этого позволить".

Когда в шестидесятых годах прошлого века началось освоение космоса, доставка на орбиту грузов весом в 1 фунт обходилась более чем в 60 000 фунтов стерлингов, поскольку для каждого запуска использовались новые дорогостоящие ракеты. Теперь благодаря многоразовым ракетам SpaceX Илона Маска счет упал до 1 000 фунтов стерлингов за фунт.

Но космический лифт снизит эту цену до уровня, не превышающего стоимость доставки на Земле.

Космический лифт также будет более чистым, чем использование ракет Фото: Science photo library

Физик Брэдли Эдвардс, который исследовал концепцию для американского космического агентства NASA, сказал, что строительство обойдется в 8 миллионов фунтов стерлингов и займет 15 лет, но после ввода в эксплуатацию стоимость отправки полезного груза на орбиту может составить всего 80 фунтов стерлингов за 1 фунт.

"Как только вы снизите стоимость почти до уровня Fed-Ex, это откроет двери для многих людей, многих стран и многих компаний для участия в космической деятельности", — сказал он.

В дополнение к экономическим преимуществам, космический лифт также будет более чистым, чем использование ракет, без сжигания топлива и вредных парниковых выбросов.

Идея не могла быть разработана до тех пор, пока не появился материал, необходимый для создания линии передачи.

Но разработка сверхпрочного графена может позволить астронавтам наконец-то завершить космическую связь, хотя она будет нуждаться в постоянном ремонте.

Разработка сверхпрочного графена может позволить астронавтам продвинуться в их исследованиях Фото: Wikipedia

По словам исследователей из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, США: "Используя датчики и искусственно созданное программное обеспечение, можно было бы математически смоделировать весь трос, чтобы предсказать, когда, где и как произойдет разрыв волокон".

Когда они ломаются, их заменяют скоростные роботы-скалолазы, патрулирующие вверх и вниз по тросу, регулируя скорость обслуживания и ремонта по мере необходимости.

Астрономы из Кембриджского и Колумбийского университетов считают, что кевлар, используемый для изготовления пуленепробиваемых жилетов, может быть использован для создания космического лифта, если он будет построен с Луны, а не с Земли. Их концепция, названная "Космическая линия", предполагает прикрепление троса к поверхности Луны, который опускается на орбиту Земли и удерживается в натянутом состоянии под действием силы тяжести.

Китайские исследователи надеются использовать углеродные нанотрубки для создания "небесной лестницы", которая позволит снизить стоимость доставки товаров и людей на Луну на 96%. Но пока еще никто не построил лестницу длиной более 21 дюйма.

Раніше Фокус писав про те, чи можна помітити обертання Землі з поверхні планети: є кілька способів.