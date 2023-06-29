"Небесні сходи": фахівці хочуть побудувати космічний ліфт для доставки на Місяць

Вчені планують побудувати "сходи в небо" довжиною 200 000 миль, щоб роботи могли переправляти предмети на Місяць за принципом "Fed-Ex" для зниження вартості відправляння вантажів у космос.

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Фахівці планують побудувати "сходи на небо" довжиною 200 000 миль (майже 322 тисячі км), щоб роботи могли доставляти вантажі на Місяць. Вони сподіваються опустити міцний трос із місячної поверхні на орбіту Землі, який утримуватиметься гравітацією. Про це пише Daily Star.

Космічні човники доставлятимуть вантажі на Землю, а потім роботи переправлять їх на Місяць. Експерти вважають, що цей план може призвести до створення служби "Fed-Ex", яка скоротить витрати на відправлення вантажів у космос.

Цей крок зробить космос доступнішим для "вчених, стартапів і туристів, які раніше не могли собі цього дозволити".

Коли в шістдесятих роках минулого століття почалося освоєння космосу, доставка на орбіту вантажів вагою в 1 фунт обходилася більш ніж у 60 000 фунтів стерлінгів, оскільки для кожного запуску використовувалися нові дорогі ракети. Тепер завдяки багаторазовим ракетам SpaceX Ілона Маска рахунок впав до 1 000 фунтів стерлінгів за фунт.

Але космічний ліфт знизить цю ціну до рівня, що не перевищує вартість доставки на Землі.

Космічний ліфт також буде чистішим, ніж використання ракет Фото: Science photo library

Фізик Бредлі Едвардс, який досліджував концепцію для американського космічного агентства NASA, сказав, що будівництво коштуватиме 8 мільйонів фунтів стерлінгів і триватиме 15 років, але після введення в експлуатацію вартість відправки корисного вантажу на орбіту може становити лише 80 фунтів стерлінгів за 1 фунт.

"Щойно ви знизите вартість майже до рівня Fed-Ex, це відкриє двері для багатьох людей, багатьох країн і багатьох компаній для участі в космічній діяльності", — сказав він.

На додаток до економічних переваг, космічний ліфт також буде чистішим, ніж використання ракет, без спалювання палива і шкідливих парникових викидів.

Ідея не могла бути розроблена доти, доки не з'явився матеріал, необхідний для створення лінії передачі.

Але розробка надміцного графену може дозволити астронавтам нарешті завершити космічний зв'язок, хоча він потребуватиме постійного ремонту.

Розробка надміцного графену може дозволити астронавтам просунутися в їхніх дослідженнях Фото: Wikipedia

За словами дослідників з Університету Джона Гопкінса в Меріленді, США: "Використовуючи датчики й штучно створене програмне забезпечення, можна було б математично змоделювати весь трос, щоб передбачити, коли, де і як відбудеться розрив волокон".

Коли вони ламаються, їх замінюють швидкісні роботи-скелелази, які патрулюють угору й униз тросом, регулюючи швидкість обслуговування і ремонту за потреби.

Астрономи з Кембриджського і Колумбійського університетів вважають, що кевлар, який використовують для виготовлення куленепробивних жилетів, можна використати для створення космічного ліфта, якщо його побудують із Місяця, а не із Землі. Їхня концепція, названа "Космічна лінія", передбачає прикріплення троса до поверхні Місяця, який опускається на орбіту Землі й утримується в натягнутому стані під дією сили тяжіння.

Китайські дослідники сподіваються використати вуглецеві нанотрубки для створення "небесних сходів", які дадуть змогу знизити вартість доставки товарів і людей на Місяць на 96%. Але поки ще ніхто не побудував драбину завдовжки понад 21 дюйм.

Раніше Фокус писав про те, чи можна помітити обертання Землі з поверхні планети: є кілька способів.