Началось 125 тыс. лет назад. Древние люди тоже болели "нашими" современными болячками, и вот почему

В одной из пещер во Франции нашли окаменелую кость большого пальца неандертальца, изуродованную и скрученную, которая проливает свет на наших древних родственников. Уникальной эту находку делают признаки остеоартроза (ОА) — заболевания, которое поразило левую руку этого гоминида.

Это первый зарегистрированный случай остеоартроза пальцев наших вымерших родственников. Кость, тщательно изученная авторами недавнего исследования, обнаружила явные признаки этого заболевания, которое могло возникнуть в результате многократных травматических инцидентов, возникавших во время регулярного разбивания кремня, пишет IFLScience.

Как следствие, пострадавший человек испытывал невыносимую боль, препятствующую его способности выполнять повседневные дела.

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Остеоартроз — это распространенная болезнь, часто поражающая пальцы рук и ног. Исследователи утверждают, что неандертальцы с их более короткими костями конечностей были так же подвержены этому изнурительному недугу. Однако до сих пор похожих симптомов не обнаруживали на руках у представителей этого вида.

Серия компьютерных томографий (КТ), проведенных на древнем большом пальце, возраст которого оценивается в 125 000 лет, выявила дегенеративные поверхности и костные узелки, что позволило авторам исследования уверенно классифицировать наблюдаемую патологию как "соответствующую остеоартрозу".

"Эта патология является уникальной, обнаруженной в большом пальце неандертальца, хотя известно, что остеоартроз встречается среди неандертальской популяции", — отмечают исследователи.

Углубляясь в истоки этого заболевания, ученые предполагают, что, хотя неандертальцы могли иметь генетическую предрасположенность к остеоартрозу, она, вероятно, не распространялась на их руки. Кроме того, они исключают другие потенциальные факторы риска, такие как ожирение или дефицит витамина С, поскольку они, как правило, не были распространены среди неандертальцев.

Так исследователи предполагают, что конкретный случай остеоартроза, о котором идет речь, вероятнее всего, стал результатом чрезмерной нагрузки на кисти.

"Остеоартроз мог обостриться из-за возраста этого человека и воспалительной реакции, вызванной повторяющимися движениями и интенсивными вибрациями, вызванными высокочастотным постукиванием или другими действиями, связанными с руками", — уточняют ученые.

Они также отмечают, что задачи, связанные с повторяющимися движениями, такие как дубление шкур животных, также могут способствовать развитию остеоартроза. Однако определить, какой именно вид деятельности привел к этой патологии, остается сложной задачей, поскольку убедительных доказательств пока нет.

Хотя точную причину этого состояния окончательно установить невозможно, авторы утверждают, что остеоартроз большого пальца неандертальца вызывал бы "значительную боль" и значительно затруднял способность выполнять повседневные задачи.

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