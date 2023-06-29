Миф разрушен. Ученые обнаружили, чем еще, кроме собирательства, занимались древние женщины

Гендерные роли давно влияют на наше понимание древних человеческих обществ. Однако недавнее исследование бросает вызов распространенному представлению о том, что мужчины были охотниками, а женщины — собирателями.

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Опираясь на многочисленные исследования из различных источников, изучающих прошлые народы и культуры, это исследование показывает, что женщины играли важную роль как искусные и целеустремленные охотники, пишет IFLScience.

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До появления современных удобств, таких как супермаркеты и службы доставки, люди полагались на охоту и собирательство как на средства к существованию. Традиционные представления изображали женщин преимущественно как занимающихся воспитанием детей и собирательством, что, как считалось, соответствовало их более медленному темпу жизни. Между тем считалось, что мужчины, руководствуясь своей агрессивной природой, брали на себя активную роль в охоте.

Однако исследование захоронения в Виламайя Пачкса, Перу, возрастом 9 000 лет, показало, что в этом регионе в охоте на крупную дичь участвовало значительное количество женщин.

"Одним из самых интригующих захоронений на этом месте было захоронение человека 6, — рассказал Рэнди Хаас, автор исследования и доцент кафедры антропологии Калифорнийского университета в Дэвисе, — Этого человека похоронили с набором инструментов, связанных с охотой на крупную дичь, включая каменные наконечники, острые каменные пластины, нож из чешуйчатого камня, инструменты для вычистки шкур и красную охру, которая, вероятно, использовалась для дубления шкур животных".

Совсем недавно другое исследование углубилось в данные 63 собирательских групп по всему миру. Среди них 19 из Северной Америки, шесть из Южной Америки, 12 из Африки, 15 из Австралии, пять из Азии и шесть из Океании. Оказалось, что в 50 из 63 групп обнаружены признаки участия женщин в охотничьей деятельности, что составляет невероятные 79 процентов. Особо следует отметить, что в обществах, где охота была основным средством существования, женщины принимали активное участие в каждом случае.

Кроме того, данные о размере дичи, на которую охотились, указывают на то, что женщины преследовали животных всех размеров, когда охота была приоритетной, а не сосредотачивались исключительно на мелких видах. На самом деле когда охота была целенаправленной, а не случайной, преобладала охота на крупную дичь.

Авторы пришли к выводу: "Мы исследовали, распространялись ли наблюдаемые тенденции гендерно нейтрального охотничьего труда, известные из археологических записей, на более поздние этнографические периоды. Исследованная нами описательная выборка подтверждает вывод о том, что женщины в собирательских обществах по всему миру участвовали в охоте и в более поздние времена. Этот вывод согласуется с физическими характеристиками и физиологическими способностями женщин".

Большое количество данных об участии женщин в охоте бросает вызов распространенному мнению о том, что женщины занимались исключительно собирательством, а мужчины были единственными охотниками. Кроме того, это исследование подчеркивает необходимость переоценки археологических и этнографических данных, ставит под сомнение бинарные границы "охоты и собирательства" и разрушает господствующий нарратив о "мужчине-охотнике".

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