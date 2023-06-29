Міф зруйновано. Вчені виявили, чим ще, окрім збиральництва, займалися древні жінки

Гендерні ролі давно впливають на наше розуміння давніх людських суспільств. Однак нещодавнє дослідження кидає виклик поширеному уявленню про те, що чоловіки були мисливцями, а жінки — збирачами.

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Спираючись на численні дослідження з різних джерел, які вивчають минулі народи та культури, це дослідження показує, що жінки відігравали важливу роль як вправні та цілеспрямовані мисливці, пише IFLScience.

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До появи сучасних зручностей, таких як супермаркети та служби доставки, люди покладалися на полювання та збирання як на засоби існування. Традиційні уявлення зображували жінок переважно як таких, що займаються вихованням дітей і збиранням, що, як вважалося, відповідало їхньому повільнішому темпу життя. Тим часом вважалося, що чоловіки, керуючись своєю агресивною природою, брали на себе активну роль у полюванні.

Однак дослідження поховання у Віламайя Пачкса, Перу, віком 9 000 років, показало, що в цьому регіоні в полюванні на велику дичину брала участь значна кількість жінок.

"Одним з найгостроцікавіших поховань на цьому місці було поховання особи 6, — розповів Ренді Хаас, автор дослідження і доцент кафедри антропології Каліфорнійського університету в Девісі. — Цю людину поховали з набором інструментів, пов'язаних з полюванням на велику дичину, включаючи кам'яні наконечники, гострі кам'яні пластини, ніж з лускатого каменю, інструменти для вичищення шкур і червону охру, яка, ймовірно, використовувалася для дублення шкур тварин".

Зовсім недавно інше дослідження заглибилося в дані 63 збиральницьких груп по всьому світу. Серед них 19 з Північної Америки, шість з Південної Америки, 12 з Африки, 15 з Австралії, п'ять з Азії та шість з Океанії. Виявилося, що в 50 з 63 груп виявлені ознаки участі жінок у мисливській діяльності, що становить неймовірні 79 відсотків. Особливо слід відзначити, що в суспільствах, де полювання було основним засобом існування, жінки брали активну участь у кожному випадку.

Крім того, дані про розмір дичини, на яку полювали, вказують на те, що жінки переслідували тварин усіх розмірів, коли полювання було пріоритетним, а не зосереджувалися виключно на дрібних видах. Насправді коли полювання було цілеспрямованим, а не принагідним, переважало полювання на велику дичину.

Автори дослідження дійшли висновку: "Ми дослідили, чи спостережувані тенденції гендерно нейтральної мисливської праці, відомі з археологічних записів, поширювалися на пізніші етнографічні періоди. Досліджена нами описова вибірка підтверджує висновок про те, що жінки в збиральницьких суспільствах по всьому світу брали участь у полюванні і в пізніші часи. Цей висновок узгоджується з фізичними характеристиками та фізіологічними здібностями жінок".

Велика кількість даних про участь жінок у мисливстві кидає виклик поширеній думці про те, що жінки займалися виключно збиральництвом, а чоловіки були єдиними мисливцями. Крім того, це дослідження підкреслює необхідність переоцінки археологічних та етнографічних даних, ставить під сумнів бінарні межі "полювання і збирання" і руйнує панівний наратив про "чоловіка-мисливця".

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