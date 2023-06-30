Похожи на ломтики бекона. NASA показало очень необычные облака на Юпитере (фото)

Космический аппарат "Юнона" совершил новое сближение с Юпитером и прислал на Землю серию потрясающих фотографий его атмосферы.

Новые изображения верхних слоев атмосферы газового гиганта можно рассматривать очень долго и каждый здесь может увидеть что-то особенное. В любом случае облака Юпитера всегда впечатляют разнообразием форм и размеров, пишет Forbes.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат "Юнона" совершил очередной, 52-е сближение с Юпитером, в результате которого камера аппарата сделала новую серию потрясающих фотографий газового гиганта, который является самой большой планетой из всех вращающихся вокруг Солнца.

Космический аппарат "Юнона" совершил новое сближение с Юпитером и прислал на Землю серию потрясающих фотографий его атмосферы Фото: NASA

Теперь есть возможность взглянуть на верхние слои атмосферы Юпитера, благодаря фотографиям, сделанным крупным планом. Эти снимки камера "Юноны" сделала 23 июня, но потребовалась почти неделя, чтобы обработать новые изображения, которые прибыли на Землю через 34 световые минуты.

Космический аппарат "Юнона" совершил очередной, 52-е сближение с Юпитером Фото: NASA

Сейчас аппарат "Юнона" находится на расстоянии в 628 млн км от нас и продолжает, начатое еще в 2016 году изучение Юпитера и его спутников. Космический аппарат, стоимостью 1,1 млрд долларов вращается вокруг Юпитера по эллиптической орбите, что позволяет ему время от времени совершать сближения с газовым гигантом. Полный оборот вокруг планеты "Юнона" делает за 32 земных дня.

Эти снимки камера "Юноны" сделала 23 июня, но потребовалась почти неделя, чтобы обработать новые изображения Фото: NASA

Но сейчас ученые сосредоточили свое внимание на изучении главных спутников Юпитера — Ганимеда, Европы, Каллисто и Ио. К первому спутнику "Юнона" близко подлетела еще 2 года назад, а к Европе – в прошлом году. Кстати, именно Европа особенно интересует ученых, ведь это может быть мир, где возможно существует внеземная жизнь.

Но сейчас ученые сосредоточили свое внимание на изучении главных спутников Юпитера — Ганимеда, Европы, Каллисто и Ио Фото: NASA

В мае этого года, как уже писал Фокус, аппарат "Юнона" подлетел к Ио на расстояние в 35 тысяч км и сделал несколько фотографий объекта, который имеет на поверхности больше всего вулканов в Солнечной системе. Кстати, извержения вулканов здесь происходят постоянно из-за гравитационного влияния Юпитера.

Сейчас аппарат "Юнона" находится на расстоянии в 628 млн км от нас и продолжает, начатое еще в 2016 году изучение Юпитера Фото: NASA

На очень близком расстоянии от Ио, а именно в 1500 км от поверхности спутника, аппарат NASA окажется 2 раза в ближайшем будущем: в конце декабря этого года и в начале февраля 2024 года. Хотя в июле "Юнона" также должна сделать фотографии Ио, но с гораздо более далекой дистанции.

Камера аппарата сделала новую серию потрясающих фотографий газового гиганта, который является самой большой планетой из всех вращающихся вокруг Солнца Фото: NASA

Как уже писал Фокус, в апреле этого года для изучения трех спутников Юпитера полетел космический аппарат JUICE. Особенностью этой миссии является то, что в 2034 году аппарат выйдет впервые в истории на орбиту вокруг спутника другой планеты. Эти спутником будет Ганимед – самый большой спутник среди всех известных в Солнечной системе.

Но к этому времени аппарат "Юнона" уже погибнет, ведь его направят в смертельное погружение в атмосферу Юпитера, где он и сгорит.

Что касается других исследований космоса, то Фокус уже писал о том, что ученые считают, что на Марсе вода исчезла не так давно и в будущем появится снова на поверхности планеты.