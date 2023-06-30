На Марсе снова появится жидкая вода на поверхности: жизнь также сейчас скрывается на планете

Новое исследование предполагает, что жидкая вода на поверхности Марса все еще была в относительно недавнем прошлом и может снова появиться на этой пустынной планете.

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Каналы на Марсе, похожие на овраги, вымытые водой, много лет не дают покоя ученым. Они похожи на выемки в поверхности, которые можно обнаружить на Земле в Антарктиде, и они образовались в результате таяния льда. Но на Марсе миллиарды лет нет жидкой воды, но эти особенности поверхности появились относительно недавно в истории Красной планеты. Ученые считают, что все-таки вода в жидком виде на Марсе исчезла не так давно и может появиться снова в будущем, пишет ScienceAlert.

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Сейчас ученые предполагают, что каналы на Марсе, которым всего несколько сотен тысяч лет, появились в результате сублимации льда, состоящего из углекислого газа. Но американские ученые, опубликовавшие новое исследование в журнале Science, считают, что при правильных условиях жидкая вода действительно может создать такие каналы. И это могло произойти относительно недавно в истории Марса, то есть примерно 630 тысяч лет назад.

Как показывает новое моделирование, когда наклон оси Марса достигает 35 градусов, то это приводит к кратковременному нагреву поверхности выше точки замерзания. То есть этого может быть достаточно для того, чтобы часть льда, оставшегося на Марсе, растаяла.

Сейчас ученые считают, что примерно 3 млрд лет назад реки, озера и моря из жидкой воды исчезли на Красной планете, и Марс превратился в холодную пустыню.

Сейчас ученые считают, что примерно 3 млрд лет назад реки, озера и моря из жидкой воды исчезли на Красной планете и Марс превратился в холодную пустыню Фото: NASA

Авторы исследования считают, что именно эрозия с помощью воды больше подходит для создания таких каналов на Марсе, чем сублимация льда из углекислого газа. Ученые считают, что в этих регионах Марса все еще есть запасы льда под поверхностью, но его было намного больше в прошлом.

Ученые пришли к выводу, что на Марсе в течение последнего миллиона лет были условия для создания жидкой воды на поверхности в достаточном объеме, для создания таких каналов.

По словам ученых, сейчас известно о том, что наклон оси Марса меняется, хотя для этого должны пройти сотни тысяч лет. Когда планета снова будет находиться под наклоном в 35 градусов к плоскости орбиты движения вокруг Солнца, то на Марсе снова может появиться жидкая вода на отдельных участках поверхности, считают авторы нового исследования.

Также ученые считают, что микроорганизмы на Марсе могли существовать еще несколько сотен тысяч лет назад, а затем они могли адаптироваться к жизни во льду под поверхностью планеты. То есть теоретически эти микроорганизмы могут ждать того периода, когда жидкая вода снова появится и продолжат свое развитие.

Согласно новой теории, как уже писал Фокус, на самом деле, жизнь на Марсе уже могли обнаружить несколько десятилетий назад, но в то же время ее непреднамеренно уничтожили.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance установил новый рекорд по производству кислорода на Марсе. Если эта технология покажет свою эффективность, то в будущем создавать кислород на Красной планете можно будет в больших объемах.