На Марсі знову з'явиться рідка вода на поверхні: життя також зараз ховається на планеті

Нове дослідження припускає, що рідка вода на поверхні Марса все ще була у відносно недавньому минулому і може знову з'явитися на цій пустельній планеті.

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Канали на Марсі, схожі на яри, вимиті водою, багато років не дають спокою вченим. Вони схожі на виїмки в поверхні, які можна виявити на Землі в Антарктиді, і вони утворилися внаслідок танення льоду. Але на Марсі мільярди років немає рідкої води, але ці особливості поверхні з'явилися відносно недавно в історії Червоної планети. Учені вважають, що все-таки вода в рідкому вигляді на Марсі зникла не так давно і може з'явитися знову в майбутньому, пише ScienceAlert.

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Наразі вчені припускають, що канали на Марсі, яким лише кілька сотень тисяч років, з'явилися внаслідок сублімації льоду, що складається з вуглекислого газу. Але американські вчені, які опублікували нове дослідження в журналі Science, вважають, що за правильних умов рідка вода дійсно може створити такі канали. І це могло статися відносно недавно в історії Марса, тобто приблизно 630 тисяч років тому.

Як показує нове моделювання, коли нахил осі Марса досягає 35 градусів, то це призводить до короткочасного нагрівання поверхні вище точки замерзання. Тобто цього може бути достатньо для того, щоб частина льоду, що залишився на Марсі, розтанула.

Наразі вчені вважають, що приблизно 3 млрд років тому річки, озера та моря з рідкої води зникли на Червоній планеті, і Марс перетворився на холодну пустелю.

Наразі вчені вважають, що приблизно 3 млрд років тому річки, озера та моря з рідкої води зникли на Червоній планеті і Марс перетворився на холодну пустелю Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що саме ерозія за допомогою води більше підходить для створення таких каналів на Марсі, ніж сублімація льоду з вуглекислого газу. Вчені вважають, що в цих регіонах Марса все ще є запаси льоду під поверхнею, але його було набагато більше в минулому.

Вчені дійшли висновку, що на Марсі протягом останнього мільйона років були умови для створення рідкої води на поверхні в достатньому обсязі, для створення таких каналів.

За словами вчених, наразі відомо про те, що нахил осі Марса змінюється, хоча для цього мають пройти сотні тисяч років. Коли планета знову перебуватиме під нахилом у 35 градусів до площини орбіти руху навколо Сонця, то на Марсі знову може з'явитися рідка вода на окремих ділянках поверхні, вважають автори нового дослідження.

Також учені вважають, що мікроорганізми на Марсі могли існувати ще кілька сотень тисяч років тому, а потім вони могли адаптуватися до життя в кризі під поверхнею планети. Тобто теоретично ці мікроорганізми можуть чекати на той період, коли рідка вода знову з'явиться і продовжать свій розвиток.

Згідно з новою теорією, як уже писав Фокус, насправді, життя на Марсі вже могли виявити кілька десятиліть тому, але водночас його ненавмисно знищили.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance встановив новий рекорд з виробництва кисню на Марсі. Якщо ця технологія покаже свою ефективність, то в майбутньому створювати кисень на Червоній планеті можна буде у великих обсягах.