Створення кисню на Марсі: марсохід Perseverance встановив новий рекорд

За допомогою пристрою MOXIE вперше в історії вуглекислий газ з атмосфери Марса перетворюється на кисень.

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Усередині марсохода Perseverance знаходиться пристрій під назвою MOXIE. З його допомогою вчені змогли переконатися в тому, що вуглекислий газ із розрідженої атмосфери Марса можна переробляти на кисень. Якщо побудувати подібний пристрій більшого розміру, то астронавти на Марсі зможуть добувати кисень не тільки для дихання, а й для виробництва ракетного палива. У червні вчені змогли довести MOXIE до максимального рівня продуктивності і прилад створив у 2 рази більше кисню, ніж раніше, пише Space.

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За словами Майкла Хехта з Массачусетського технологічного інституту, США, який є головним вченим проєкту MOXIE, це був найризикованіший запуск приладу з усіх, які вчені коли-небудь робили. Проте вони дуже задоволені отриманим результатом.

Усередині марсохода Perseverance знаходиться пристрій під назвою MOXIE. З його допомогою вчені змогли переконатися в тому, що вуглекислий газ із розрідженої атмосфери Марса можна переробляти на кисень Фото: NASA

Як стало відомо, ще 6 червня протягом 58 хвилин прилад MOXIE працював на межі своїх можливостей. Якщо раніше пристрій виробляв 6 грамів кисню на годину, то цього разу вдалося отримати 12 грамів кисню. Це був 15 запуск MOXIE відтоді, як прилад уперше переробив вуглекислий газ з атмосфери Марса ще 20 квітня 2021 року.

За словами Хехта, MOXIE важить приблизно 18 кг і призначений для відділення атомів кисню від кожної молекули вуглекислого газу. Як побічний продукт утворюється окис вуглецю, а також чорний осад твердого вуглецю, який може завадити роботі пристрою. Тому вчені дуже переживали чи не призведе збільшення потужності переробки до поломки, але цього не сталося.

За словами вченого, загальний час роботи приладу MOXIE, розташованого всередині марсохода Perseverance, на сьогоднішній день становить майже 1000 хвилин.

Якщо побудувати подібний пристрій великого розміру, то астронавти на Марсі зможуть добувати кисень не тільки для дихання, а й для виробництва ракетного палива Фото: NASA

Варто зауважити, що цей пристрій є демонстраційною технологією і його робота повністю залежить від тривалості фінансування. За словами Хехта, гроші на цей проєкт закінчаться вже наприкінці 2023 року і Массачусетський технологічний інститут шукає нові джерела фінансування.

Учені вважають, що в майбутньому можна буде побудувати на Марсі велику версію пристрою для переробки кисню, і можна буде добувати десятки тонн цього цінного ресурсу. Отриманий кисень можна буде використовувати як для дихання, так і для створення палива для космічних ракет прямо на Марсі.

Як уже писав Фокус, NASA планує добувати цінні ресурси на Місяці вже через 10 років. У 2032 році американці збираються побудувати на Місяці справжній переробний завод.

Фокус уже писав, що згідно з новою теорією, апарати NASA 50 років тому знищили життя, яке знайшли на Марсі. Вважається, що мікроорганізми втопили в рідкій воді.