Внеземная жизнь может скрываться в этих 4 странных местах в нашей Солнечной системе

Если на других планетах нашей Солнечной системы есть жизнь, недавние исследования показывают, что она может появиться в действительно в необычных местах.

Когда дело доходит до поиска внеземной жизни в нашей Солнечной системе, то основное внимание обращают на Марс. Здесь потенциально могла существовать микробная жизнь в далеком прошлом, ведь на Красной планете, как известно когда-то была жидкая вода. Но недавние исследования предполагают, что внеземную жизнь можно обнаружить на других необычных мирах в нашей звездной системе, пишет Inverse.

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Если где-то в нашей Солнечной системе и существует внеземная жизнь, то она может оказаться более странной и более выносливой, чем можно себе предположить.

Спутник Сатурна – Энцелад

Спутник Сатурна – Энцелад Фото: NASA

В недавнем исследовании, опубликованном в издании Nature Astronomy, ученые предположили, что необходимый элемент для появления и развития жизни находится в подземном океане на спутнике Сатурна – Энцеладе. В частности, ученые обнаружили наличие фосфора в извержениях из трещин в ледяной оболочке спутника.

По словам ученых, фосфор является ключевым элементом для развития жизни. Вместе с кислородом он образует фосфат, молекулу, которая составляет основу ДНК и помогает формировать клеточные мембраны. В то время как в земных океанах много фосфора и фосфатов, фосфор впервые был обнаружен в океане другого мира.

Как показало моделирование, в океане под ледяной корой Энцелада может быть примерно в 100 раз больше фосфатов, чем на Земле. То есть здесь может быть жизнь. Подробно об этом исследовании Фокус уже писал.

Венера

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Хотя многие ученые категорически отказываются верить в то, что на Венере, в частности в ее облаках может существовать жизнь, есть исследователи, которые продолжают искать противоположные доводы.

Например, недавнее исследование американского астронома Сары Сигер предполагает, что основные строительные блоки жизни могут выжить в токсичных облаках Венеры. Ученые поместили некоторые важные компоненты ДНК и РНК в условия, аналогичные тем, что существуют в верхних слоях атмосферы Венеры, где царит серная кислота, и эти молекулы выжили. Поэтому ученые считают, что жизнь действительно может существовать в облаках Венеры, но эти организмы прошли совсем другой эволюционный путь и выглядят совсем не так, как может выглядеть жизнь в нашем представлении. Подробно об этом исследовании Фокус уже писал.

Спутник Сатурна – Титан

Спутник Сатурна – Титан Фото: NASA/Cassini

Хотя самый большой спутник Сатурна Титан похож на Землю в том, что здесь есть океаны, моря, озера и реки и даже идет дождь, есть одна проблема. В этих водоемах находится жидкий метан и этан и здесь выпадают метановые дожди. А при температуре в минус 300 градусов вода замерзает до состояния камня. Но это не исключает наличия здесь внеземной жизни.

Но недавно появилась теория, что в кратере Селк на Титане (его диаметр 90 км) могли появиться нужные составляющие для появления жизни благодаря столкновению, которое и сформировало этот кратер.

Это ударное событие, согласно новой гипотезе, оставило суспензию жидкой воды и жидкого метана, которая сохранялась в виде озера в течение тысяч лет и потенциально здесь могли начаться биохимические реакции.

Согласно другой теории, под поверхностью Титана также могут быть условия для развития жизни благодаря геотермальным источникам. Но местная жизнь скорее всего также сильно отличается от той жизни, какой мы ее себе представляем. Как уже писал Фокус на Титане происходит что-то странное и ученые не могут объяснить ветер на этом спутнике Сатурна.

Луна

Луна Фото: NASA

Недавно ученый Прабал Саксена из NASA заявил о том, что на Луне может существовать жизнь. И эти микроорганизмы скрываются внутри постоянно затененных картеров недалеко от южного полюса Луны. Согласно этой версии, микроорганизмы на Луне могли появиться в результате того, что их сюда доставили астронавты миссии "Апполон". Или же эти микробы прилетели "верхом" на метеоритах, которые откололись от Земли в далеком прошлом.

Хотя ученые считают, что маловероятно, что эти микробы смогли выжить в суровых условиях Луны, но такая возможность остается. И будущие пилотируемые миссии на наш спутник, как считают ученые, также могут завезти на Луну микробную жизнь с Земли. Подробно об этой теории Фокус уже писал.

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, жизнь на этой планете еще можно обнаружить, считают ученые. Также на Марсе могут в будущем снова появится реки и озера из воды.