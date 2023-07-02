Космические превращения. Будущие жители Марса станут совсем другим видом человека — и вот почему

Ученые считают, что жители Красной планеты перестанут быть людьми. Кстати, инопланетяне, скорее всего, уже пережили такие метаморфозы.

Уже известно, что Марс – это не та планета, на которой бы хотелось провести отпуск, а уж тем более жить там. Тем не менее разные космические агентства, особенно NASA и частные компании, оcобенно SpaceX, нацелены на освоение Марса и создание здесь постоянной человеческой колонии. Но ученые считают, что существует вероятность того, что будущие жители Марса превратятся в совершенно новый вид человека и для этого есть причины, пишет Nautilus.

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Несмотря на то, что многие ученые считают, что на Марсе можно создать настоящую исследовательскую колонию, которая позволит многое узнать о планете, не все согласны с таким утверждением.

Например, известный британский астрофизик Мартин Рис предполагает, что к 2100 году на Красной планете действительно появится небольшая колония. Но скорее всего здесь будут жить люди, которые просто хотят либо прославится, либо попробовать выжить на другой, очень негостеприимной планете.

По словам Риса, научных баз и исследовательских колоний, где бы жили профессиональные ученые и астронавты, не стоит ожидать на Марсе в ближайшем будущем. И все упирается в деньги. Это слишком дорогостоящие миссии, поэтому космические агентства не смогут реализовать свои амбициозные планы. Хотя возможно какие-то подобные базы и будут, но здесь будет жить очень мало людей. С другой стороны, частные компании смогу построить отдельные базы для людей, которые хотят улететь с Земли.

Ученый считает, что подавляющее большинство живущих людей на Марсе будет такими себе искателями приключений, которые смогут потратить свои деньги не только на само путешествие, но и на то модификацию своих тел, чтобы выжить в суровых условиях планеты.

"Эти колонисты смогут использовать самые передовые технологии, чтобы стать генетически модифицированным видом. Они будут со временем еще больше меняться и станут совершенно новым видом человека в течение пары сотен лет", — говорит Рис.

Ученые считают, что жители Красной планеты перестанут быть людьми. Кстати, инопланетяне, скорее всего, уже пережили такие метаморфозы Фото: wikipedia

Ученый предполагает, что будущие марсианские колонисты со временем могут решить вообще отказаться от тел из плоти и крови, и заменят все составляющие части организма электроникой, то есть превратятся в таких себе марсианских киборгов.

"В таком виде эти люди смогут стать практически бессмертными и с их помощью человечество сможет продолжить колонизацию других планет вне Солнечной системы в далеком будущем. Это может позволить человечеству получить колонии по всему Млечному Пути", — говорит Рис.

Также ученый считает, что в далеком будущем такие люди-киборги встретят в космосе представителей внеземных цивилизаций, которые будут чем-то похожи на них. Согласно теории Риса, любой инопланетный вид лишь на некоторое время в своей эволюции остается органическим видов. Чтобы полететь к другим звездам инопланетяне также должны изменить свои тела.

"Скорее всего поэтому мы их пока не нашли. Мы просто ищем не то, что нужно. Инопланетяне уже давно другие", — считает Рис.

Ученый считает, что в далеком будущем такие люди-киборги встретят в космосе представителей внеземных цивилизаций, которые будут чем-то похожи на них Фото: Live Science

По словам биолога Скотта Соломона, если на Земле произойдет какая-то катастрофа, то колонизация Марса станет единственным выходом для людей. Но стратегия, направленная на сохранение человеческого вида, может в конечном итоге изменить нас навсегда. И люди перестанут быть людьми в том виде, в которым мы существуем сейчас.

Фокус уже писал о долгожданном сообщении с Марса, которое NASA ждало целых два месяца.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, существуют ли в космосе понятия "верх" и "низ". Любой объект, обладающий массой, искажает ткань пространства-времени, и это мы воспринимаем, как гравитацию, которая тянет нас "вниз" к центру этого объекта.