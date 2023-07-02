Долгожданное сообщение с Марса: NASA получило важный сигнал с Красной планеты

63 дня первый летательный аппарат на Марсе не выходил на связь с Землей и теперь ученые получили долгожданный сигнал.

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Марсианский вертолет Ingenuity прислал сигнал на Землю после 63-днейного молчания. Из-за пересеченной местности летательный аппарат не мог связаться со своим напарником, марсоходом Perseverance. Но теперь двухмесячный период радиомолчания закончился, пишет Space.

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Согласно новому сообщению NASA, ученые на Земле получили долгожданный сигнал от вертолета Ingenuity 28 июня. Но широкой общественности эта информация была обнародована только через несколько дней.

Представители NASA сообщили, что впервые с 26 апреля, когда Ingenuity отключился после 52-го полета на Марсе, они получили такое сообщение от летательного аппарата. В этот день вертолет смог передать сигнал на Землю через марсоход Perseverance, с которым они вместе исследуют кратер Езеро на Красной планете.

По словам ученых, в той части кратера Езеро, где сейчас находятся два космических аппарата, много участков пересеченной местности, что повышает вероятность потери связи. Вертолет должен всегда находится дальше от марсохода и в это время иногда связь пропадает, но теперь ученые смогли получить важные данные о результатах 52-го полета на Марсе и подтверждение о том, что летательный аппарат в рабочем состоянии.

Фотография поверхности Марса, сделанная вертолетом Ingenuity. В леовй верхней части снимка можно увидеть марсоход Perseverance Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, Ingenuity во время своего последнего на сегодняшний день вылета в разреженную атмосферу Марса смог преодолеть расстояние в 363 метра и для этого ему понадобилось 139 секунд.

Полученные данные свидетельствуют о том, что Ingenuity работает нормально и если дальнейшие проверки подтвердят это, вертолет сможет снова полететь в течение следующих нескольких недель.

Вертолет Ingenuity и марсоход Perseverance с февраля 2021 года занимаются исследованием поверхности Марса в кратере Езеро. Основная миссия вертолета состояла из пяти полетов, но затем ученые расширили эту миссию и несмотря на разные трудности Ingenuity "перевыполнил план" в 10 раз. Его задача сейчас состоит в том, чтобы помогать марсоходу находить самые лучшие и безопасные пути для дальнейшего перемещения по Красной планете.

Но связь с Землей вертолет держит только с помощью марсохода Perseverance и если ему мешают особенности местности, то связь пропадает. Как уже писал Фокус, еще в начале апреля этого года, вертолет Ingenuity замолчал почти на неделю и это заставило ученых из NASA очень сильно переживать за успех миссии.

Фокус также писал о том, что Perseverance наткнулся на Марсе на очень необычный объект, который, как считают ученые, прибыл из космоса.

Также, согласно новому исследованию, жидкая вода на Марсе исчезла не так давно, как предполагалось и если будут нужные условия, то она вновь появится на Красной планете, как уже писал Фокус.