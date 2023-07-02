Довгоочікуване повідомлення з Марса: NASA отримало важливий сигнал з Червоної планети

63 дні перший літальний апарат на Марсі не виходив на зв'язок із Землею і тепер вчені отримали довгоочікуваний сигнал.

Related video

Марсіанський вертоліт Ingenuity надіслав сигнал на Землю після 63-денного мовчання. Через пересічену місцевість літальний апарат не міг зв'язатися зі своїм напарником, марсоходом Perseverance. Але тепер двомісячний період радіомовчання закінчився, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з новим повідомленням NASA, вчені на Землі отримали довгоочікуваний сигнал від вертольота Ingenuity 28 червня. Але широкому загалу ця інформація була оприлюднена тільки через кілька днів.

Представники NASA повідомили, що вперше з 26 квітня, коли Ingenuity відключився після 52-го польоту на Марсі, вони отримали таке повідомлення від літального апарату. Цього дня гелікоптер зміг передати сигнал на Землю через марсохід Perseverance, з яким вони разом досліджують кратер Єзеро на Червоній планеті.

За словами вчених, у тій частині кратера Єзеро, де зараз перебувають два космічні апарати, багато ділянок пересіченої місцевості, що підвищує ймовірність втрати зв'язку. Гелікоптер повинен завжди перебувати далі від марсохода і в цей час іноді зв'язок зникає, але тепер учені змогли отримати важливі дані про результати 52-го польоту на Марсі та підтвердження про те, що літальний апарат у робочому стані.

Фото поверхні Марса, зроблене вертольотом Ingenuity. У лівій верхній частині знімка можна побачити марсохід Perseverance Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, Ingenuity під час свого останнього на сьогоднішній день вильоту в розріджену атмосферу Марса зміг подолати відстань у 363 метри, і для цього йому знадобилося 139 секунд.

Отримані дані свідчать про те, що Ingenuity працює нормально і якщо подальші перевірки підтвердять це, вертоліт зможе знову полетіти впродовж наступних кількох тижнів.

Гелікоптер Ingenuity і марсохід Perseverance з лютого 2021 року займаються дослідженням поверхні Марса в кратері Єзеро. Основна місія гелікоптера складалася з п'яти польотів, але потім учені розширили цю місію і попри різні труднощі Ingenuity "перевиконав план" у 10 разів. Його завдання зараз полягає в тому, щоб допомагати марсоходу знаходити найкращі та найбезпечніші шляхи для подальшого переміщення Червоною планетою.

Але зв'язок із Землею вертоліт тримає тільки за допомогою марсохода Perseverance і якщо йому заважають особливості місцевості, то зв'язок пропадає. Як уже писав Фокус, ще на початку квітня цього року, вертоліт Ingenuity замовк майже на тиждень, і це змусило вчених з NASA дуже сильно переживати за успіх місії.

Фокус також писав про те, що Perseverance натрапив на Марсі на дуже незвичайний об'єкт, який, як вважають вчені, прибув із космосу.

Також, згідно з новим дослідженням, рідка вода на Марсі зникла не так давно, як передбачалося, і якщо будуть потрібні умови, то вона знову з'явиться на Червоній планеті, як уже писав Фокус.