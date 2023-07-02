Нашли драконов в Австралии. Грандиозные планы по спасению почти исчезнувшего вида

Викторианский луговой безухий дракон (Tympanocryptis pinguicolla), которого не видели с 1969 года, недавно обнаружили к западу от Мельбурна, Австралия. Несмотря на название, этот дракон не представляет никакой угрозы, поскольку во взрослом возрасте достигает максимальной длины всего 15 см.

Повторное открытие этого вида предоставляет прекрасную возможность его спасти, а также вселяет надежду на обнаружение других утраченных сокровищ, таких как тасманийский тигр. Однако, повторное открытие видов происходит только тогда, когда популяция становится настолько малочисленной, что даже самым опытным экспертам трудно найти ее местонахождение, пишет IFLScience.

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Чтобы предотвратить вымирание викторианского лугового безухого дракона, необходимы:

Интенсивная терапия : создать природоохранный питомник с контролируемым климатом и отсутствием болезней, чтобы сохранить генетическое разнообразие оставшегося вида. Крайне важно развести достаточное количество особей для дальнейшего выпуска в дикую природу.

: создать природоохранный питомник с контролируемым климатом и отсутствием болезней, чтобы сохранить генетическое разнообразие оставшегося вида. Крайне важно развести достаточное количество особей для дальнейшего выпуска в дикую природу. Охрана ареала : охрана и сохранение среды обитания дракона, которая имеет все необходимое для самоподдержки популяции.

: охрана и сохранение среды обитания дракона, которая имеет все необходимое для самоподдержки популяции. Восстановление и управление местообитаниями: внедрять меры по восстановлению и эффективному управлению ареалами. Это предусматривает уменьшение угроз, реинтродукцию драконов в дикую природу и тщательный мониторинг результатов для обеспечения долговременного выживания вида.

Начальным шагом является создание природоохранного питомника, похожего на отделение интенсивной терапии, которым будут руководить специалисты по охране природы. К сожалению, это необходимость — переселить несколько оставшихся особей из дикой природы, чтобы обеспечить их будущее. Как только это решение будет принято, обеспечение наилучшего возможного ухода становится крайне важным.

К счастью, Мельбурн может похвастаться специалистами, которые имеют опыт в строительстве и управлении такими объектами, реинтродукции видов в их естественные места обитания и мониторинга прогресса их восстановления.

За последнее десятилетие зоопарк Виктория и его сотрудники успешно предотвратили вымирание различных видов, находящихся под угрозой исчезновения, в частности горного карликового опоссума, равнинного свинцового опоссума, шлемоносного медоеда, лягушки Бау-Бау, южной лягушки корробори и пятнистой древесной лягушки.

Создание и содержание питомника, а также поиск и передача особей для разведения в неволе, является сложным процессом. Опираясь на опыт работы с лягушками, находящимися под угрозой исчезновения, и учитывая дополнительные расходы на вольеры на открытом воздухе, оценочные расходы в течение следующих пяти лет составляют примерно 2 миллиона австралийских долларов.

Развитие уничтожило большую часть пастбищных биотопов по всему прежнему ареалу обитания дракона Фото: Commonwealth DCCEEW, CC BY 3.0

Научные исследования показывают, что для выживания дракона в течение следующих 50 лет необходимо по меньшей мере шесть независимых, самодостаточных популяций. Даже при условии тщательного управления некоторые популяции неизбежно будут сталкиваться с такими вызовами, как болезни, хищничество, лесные пожары или другие непредсказуемые события. Поскольку ареалы стали фрагментированными, естественная миграция между территориями больше не возможна.

К сожалению, места, которые служат критически важной средой обитания дракона, продолжают уменьшаться из-за легальной и нелегальной вырубки лесов, инвазивного роста сорняков, вывоза камней и других факторов. Кроме того, за последнее десятилетие правительство штата Виктория отказалось от своих обязательств по резервированию значительной части пастбищных угодий на западных равнинах.

Приобретение новых природоохранных территорий окажется дорогим удовольствием, учитывая конкуренцию за землю. Однако правительство получило компенсационные платежи от застройщиков за законное уничтожение лугов при строительстве жилья. Сейчас крайне важно использовать эти средства для создания заповедников, которые смогут обеспечить выживание дракона и других исчезающих луговых видов.

По прогнозам, создание не менее шести участков, каждый площадью не менее 100 гектаров, будет стоить более 30 миллионов долларов США. Этими заповедниками необходимо активно управлять, чтобы уменьшить угрозы и способствовать восстановлению ареалов.

Точная оценка затрат на приобретение, восстановление и управление пастбищами требует учета многочисленных неопределенностей.

По оценкам, комплексная программа будет стоить примерно 56 миллионов долларов в течение десятилетия. Более половины этого бюджета выделяется на приобретение наиболее востребованных объектов. Хотя это может показаться значительной суммой, стоит учесть, что австралийцы ежегодно тратят более 30 миллиардов долларов на уход за домашними животными.

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