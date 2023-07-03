Тайна Кровавого водопада в Антарктиде: ученые наконец-то поняли, почему ледник "истекает кровью"

Исследователи полагают, что новое открытие может пригодиться для поиска жизни на Красной планете.

Более века ученые ломают голову над загадочной кроваво-красной жидкостью, которая просачивается из ледника в Антарктиде. Это странное место, где ледник будто "истекает кровью" прозвали "Кровавым водопадом", долгое время не давало покоя исследователям. Похоже, теперь им удалось разгадать эту тайну, пишет Futurism.

Исследователи из Университета Хопкинса считают, что им наконец-то удалось разгадать эту "кровавую тайну" ледника. В ходе исследования ученые собрали образцы красной жидкости и изучили их, используя узкоспециализированный просвечивающий электронный микроскоп. Результаты оказались удивительными: ученые полагают, что это открытие может существенно упростить поиск жизни на других планетах.

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По словам соавтора исследования, ученого-исседователя Кена Ливи, как только он взглянул на изображения под микроскопом, он заметил перед собой крохотные наносферы, богатые железом. Однако кроме железа, они также содержали множество других элементов, в том числе кремний, кальций, алюминий и натрий. Не менее любопытным оказалось и то, что все они были разными.

Не менее удивительным кажется и то, что существование этих крохотных наносфер, которые ранее не были обнаружены исследователями, фактически противоречит господствующей теории о том, что кроваво-красная жидкость некогда возникла из-за обилия минералов. Исследователи обнаружили, что эти крохотные наносферы, в отличие от минералов, не имеют кристаллической природы и в 100 раз меньше красных кровяных телец.

По словам Ливи, существование этих крохотных наночастиц также проливает свет на микроорганизмы и бактерии, которые жили "потенциально миллионы лет" под солеными водами антарктического ледника. Отметим, что ранее Ливи занимался изучением способов анализа биологических материалов на Земле и за ее пределами.

Ученый отмечает, что с появлением миссий на Красную планету возобновился интерес и к попыткам проанализировать твердые вещества, выходящие из вод Кровавого водопада, как если бы он представлял собой марсианскую посадочную площадку. Ливи постоянно задавался вопросом, смог бы марсоход, если бы приземлился в Антарктиде, определить, почему Кровавый водопад стал красным.

Исследователь отмечает, к сожалению, современные аппараты, исследующие поверхность Красной планеты, предназначены для обнаружения минералов в их кристаллической форме. Увы, это делает современные методы идентификации минералов попросту "неадекватными".

Теперь Ливи считает, что перед учеными стоит серьезная дилемма. В данный момент они не могут доставить на Марс просвечивающий электронный микроскоп, который сумел бы обнаружить эти наносферы на Красной планете, или любой другой. Исследователям необходимо решить эту проблему, чтобы обнаружить признаки существования древней жизни на другой планете.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.