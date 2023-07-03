Видеть без преград. Врач рассказала о напасти глазных "мушек" и способах борьбы с ними

Глазные мушки являются ежедневным спутником миллионов людей, созерцающих мир по всему миру и с возрастом их становится только больше. Врач рассказала о добавке, которая, по ее мнению, может помочь в избавлении от назойливых образований.

В яркий день вы можете заметить крошечные паутинки, перемещающиеся по вашему полю зрения — это так называемые глазные мушки. Они могут быть довольно неприятными и становятся заметнее с возрастом. Медицина давно ищет эффективные способы борьбы с ними. Врач заявила, что популярная добавка может помочь с решением этой проблемы, пишет ScienceAlert.

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Доктор Сара Брюэр, ссылаясь на научное исследование, считает, что добавка под названием "Clearer" может помочь в естественном решении проблемы этих неприятных формирований, хоть при этом и не утверждает, что это средство может полностью устранить их.

Мушки возникают из-за возрастных изменений в глазах. Стекловидное тело — прозрачная, гелеобразная субстанция внутри глаза — с возрастом начинает утолщаться и образовывать маленькие комочки коллагена. Эти комки отбрасывают тени на сетчатку, создавая видимые нами мушки.

В последнее время обсуждается идея о том, что некоторые добавки могут улучшить состояние стекловидного тела. Например, в 2022 году исследование, проведенное на Тайване, показало, что добавки со смешанными фруктовыми ферментами в высоких дозах могут помочь уменьшить количество мушек. Однако неясно, как они оценивали это уменьшение, поэтому достоверных утверждений исходя из этого исследования стоит избегать.

Компания Theia Bio, поддерживая свой продукт "Clearer", ссылается на то же исследование, что и Брюэр, в котором около 70 процентов испытуемых отметили уменьшение размера мушек и дискомфорта в течение шести месяцев. Однако точное измерение мушек затруднено из-за постоянно движущегося стекловидного тела. Исследование, ограниченное всего 26 участниками и с использованием двухмерной меры, оставляет место для скептицизма в отношении эффективности диетической добавки.

Существуют альтернативные медицинские вмешательства для борьбы с мушками, например, витрэктомия — операция по удалению стекловидного тела. Но она сопряжена со значительными рисками для зрения. Другой метод включает в себя удаление мушек лазером, но его безопасность вызывает споры.

Были предложены различные изменения образа жизни и естественные методы лечения, такие как прерывистое голодание, упражнения для глаз или изменение диеты, но убедительных доказательств в пользу этих методов нет.

Однако некоторые факторы образа жизни, такие как здоровое питание, богатое каротиноидами (содержащимися в шпинате, брокколи, арбузе, розовом грейпфруте) и омега-3 (содержащимися в жирной рыбе), могут замедлить общее старение глаз и, возможно, отсрочить появление или выраженность мушек. Снижение воздействия синего света от электронных устройств также может иметь аналогичный эффект.

Наш мозг обычно адаптируется к постоянно маячащим перед глазами мушкам, и со временем мы перестаем обращать на них внимание. Такие состояния, как близорукость, перенесенная операция по удалению катаракты или воспаление глаз, могут увеличить вероятность появления мушек. Иногда внезапное увеличение количества мушек или вспышек может быть признаком серьезных заболеваний глаз, например, разрыва сетчатки, что требует срочной медицинской помощи.

Хотя подобные добавки не могут напрямую бороться со сгустками коллагена, вызывающими мушки, они, наряду с позитивными изменениями в образе жизни, потенциально могут замедлить процесс старения глаза, отсрочив появление возрастных мушек. Основатель Theia Bio, Кава Вонг, справедливо отметил, что его компания не обещает излечения от мушек в глазах, а предлагает питательную поддержку, основанную на имеющихся научных данных.

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