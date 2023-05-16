Пуля перевернула мир с ног на голову: история испанского солдата с измененным зрением

Загадка "мистера М" – испанца, который заглянул в зеркальный мир: этот боец, ставший чудом медицины, озадачил умы после того, как получил пулю в мозг во время бурной гражданской войны в Испании в 1938 году.

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Представьте себе, что однажды вы проснулись и обнаружили, что мир вокруг вас перевернулся с ног на голову – в буквальном смысле. Именно это произошло с нашим безымянным героем по прозвищу "Мистер М", который получил свинцовый сувенир в затылок, сражаясь на валенсийском фронте, пишет DailyMail.

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Обнаруженный на поле боя за игрой в "блеф мертвеца", наш перевернутый зритель был доставлен в госпиталь. Чудесным образом он выкарабкался, без скальпелей и высокотехнологичных приспособлений. Однако, когда мистер М открыл глаза две недели спустя, врачей ждал сюрприз. Его восприятие было более скомканным, чем яйцо всмятку.

Оказалось, что он смотрел на мир, как через зеркало – вверх ногами и перевернутым. Это похоже на чтение книги во время выполнения стойки на руках, что довольно дискомбобирующее зрелище. Как записал в двух частях тома его лечащий врач в 1945-1950 годах, мистер М нашел свое новое видение несколько странным. Например, наблюдение за строителями, которые размахивают молотками, не подчиняясь гравитации, вскружило ему голову.

В то же время он мог расшифровывать текст и цифры, независимо от того, были ли они правильно повернуты или перевернуты, как блин, без видимой разницы.

Изабель Гонсало, которая столкнулась с мистером М. во время его визитов на дом к ее отцу – оригинальному мозгоправу, опубликовала информацию об этом поразительном случае в медицинском журнале.

Личность нашего таинственного человека по-прежнему держится под замком, как государственная тайна. Однако, согласно некоторым источникам, мистер М родом из причудливой деревушки в провинции Сьюдад-Реаль.

Сюжет закручивается, когда выясняется, что мистер М был солдатом республиканской армии, который, по всей видимости, оказался под дулом пистолета франкистского солдата. Гражданская война в Испании, начавшаяся в 1936 году в результате неудачного государственного переворота, совершенного группой правых военных, была трехлетней схваткой между сторонниками Народного фронта и националистами. Что в результате? Страна, расколотая до основания, и 36-летнее железное правление Франсиско Франко.

После первоначального пребывания в провинциальной больнице Валенсии г-н М. поступил в военный госпиталь Годелла в Валенсии. Здесь он находился под наблюдением военного врача и невропатолога Хусто Гонсало Родригеса Леаля.

Анализы показали, что пуля сыграла в разрушительную игру в пинбол с внешними слоями левого полушария мозга г-на М. Наряду с перевернутым зрением, доктор Гонсало обнаружил еще один шокирующий факт – у мистера М. троило в глазах и был дальтонизм. Его сенсорные функции также прокатились на американских горках: слух и осязание изменились на 180 градусов.

Альберто Гарсия Молина, нейропсихолог, и дочь доктора Гонсало Изабель рассказывали: "Удивительно, но наш пациент без проблем справляется с повседневными делами".

На основе своих наблюдений за мистером М. доктор Гонсало создал новаторские теории о внутреннем устройстве нашего мозга. Он предположил, что последствия повреждения мозга не только в том, "где" и "насколько сильно" произошли деструктивные изменения. Он разделил эти эффекты на три синдрома: центральный (когда все органы чувств погружаются в хаос), парацентральный (когда эффект распространяется неравномерно) и маргинальный (когда страдают только определенные органы чувств). Этот революционный взгляд на динамику мозга, сродни тому, как если бы Вселенная угостила его куском скромного пирога наполненного знаниями, лег в основу работы доктора Гонсало.

Ранее Фокус писал о том, что даже совсем малые сотрясения мозга могут спровоцировать его изменение. А это способствует большей выраженности симптомов.