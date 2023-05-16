Куля перевернула світ з ніг на голову: історія іспанського солдата зі зміненим зором

Загадка "містера М" — іспанця, який зазирнув у дзеркальний світ: цей боєць, що став дивом медицини, спантеличив уми після того, як дістав кулю в мозок під час бурхливої громадянської війни в Іспанії 1938 року.

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Уявіть собі, що одного разу ви прокинулися і виявили, що світ навколо вас перевернувся з ніг на голову — в буквальному сенсі. Саме це сталося з нашим безіменним героєм на прізвисько "Містер М", який отримав свинцевий сувенір у потилицю, борючись на валенсійському фронті, пише DailyMail.

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Виявленого на полі бою за грою в "блеф мерця", нашого перевернутого глядача доправили в госпіталь. Чудесним чином він видерся, без скальпелів і високотехнологічних пристосувань. Однак, коли містер М розплющив очі через два тижні, лікарів чекав сюрприз. Його сприйняття було більш зім'ятим, ніж яйце всмятку.

Виявилося, що він дивився на світ, як через дзеркало — догори дриґом і перевернутим. Це схоже на читання книжки під час виконання стійки на руках, що є доволі дискомфортним видовищем. Як записав у двох частинах тому його лікуючий лікар у 1945-1950 роках, містер М знайшов своє нове бачення дещо дивним. Наприклад, спостереження за будівельниками, які розмахують молотками, не підкоряючись гравітації, запаморочило йому голову.

Водночас він міг розшифровувати текст і цифри, незалежно від того, чи були вони правильно повернуті або перевернуті, як млинець, без видимої різниці.

Ізабель Гонсало, яка зіткнулася з містером М. під час його візитів додому до її батька — оригінального мозкоправа, опублікувала інформацію про цей вражаючий випадок у медичному журналі.

Особистість нашої таємничої людини, як і раніше, тримається під замком, як державна таємниця. Однак, згідно з деякими джерелами, містер М родом із химерного села в провінції Сьюдад-Реаль.

Сюжет закручується, коли з'ясовується, що містер М був солдатом республіканської армії, який, очевидно, опинився під дулом пістолета франкістського солдата. Громадянська війна в Іспанії, що розпочалася 1936 року внаслідок невдалого державного перевороту, здійсненого групою правих військових, була трирічною сутичкою між прихильниками Народного фронту і націоналістами. Що в результаті? Країна, розколота дощенту, і 36-річне залізне правління Франсіско Франко.

Після початкового перебування в провінційній лікарні Валенсії пан М. потрапив до військового госпіталю Годелла у Валенсії. Тут він перебував під наглядом військового лікаря і невропатолога Хусто Гонсало Родрігеса Леаля.

Аналізи показали, що куля зіграла в руйнівну гру в пінбол із зовнішніми шарами лівої півкулі мозку пана М. Поряд із перевернутим зором, доктор Гонсало виявив ще один шокуючий факт — у містера М. троїло в очах і був дальтонізм. Його сенсорні функції також прокотилися на американських гірках: слух і дотик змінилися на 180 градусів.

Альберто Гарсія Моліна, нейропсихолог, і дочка доктора Гонсало Ізабель розповідали: "Дивно, але наш пацієнт без проблем справляється з повсякденними справами".

На основі своїх спостережень за містером М. доктор Гонсало створив новаторські теорії про внутрішній устрій нашого мозку. Він припустив, що наслідки пошкодження мозку не тільки в тому, "де" і "наскільки сильно" відбулися деструктивні зміни. Він розділив ці ефекти на три синдроми: центральний (коли всі органи чуття занурюються в хаос), парацентральний (коли ефект поширюється нерівномірно) і маргінальний (коли страждають тільки певні органи чуття). Цей революційний погляд на динаміку мозку, на кшталт того, наче Всесвіт пригостив його шматком скромного пирога наповненого знаннями, ліг в основу роботи доктора Гонсало.

Раніше Фокус писав про те, що навіть зовсім малі струс мозку можуть спровокувати його зміну. А це сприяє більшій виразності симптомів.