Желейный суп. Необитаемый остров в Тихом океане скрывает озеро с миллионами уникальных медуз

Причудливый водоем кишит жизнью — здесь обитает множество невероятных медуз, которых не встретишь больше нигде на Земле.

Необитаемый остров в Тихом океане таит в себе уникальное озеро, битком набитое миллионами редких медуз, которых едва ли можно встретить где-то еще на Земле. Это место прозвали Озером медуз, так как оно в значительной мере отрезано от остального мира, что позволило его обитателям развить уникальные и весьма причудливые черты, пишет IFLScience.

Известно, что озеро Медуз расположено на острове Эйп-Малк, одном из сотен островов, составляющих Рок-Айлендс в Палау. Ученые из Исследовательского фонда коралловых рифов отмечают, что длина уникального водоема составляет всего 400 метров, а глубина достигает около 30 метров. Впрочем, несмотря на его отдаленность от внешнего мира и небольшие размеры Озеро Медуз кишит жизнью.

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Исследователи отмечают, что этот водоем известен во всем мире своим уникальными подвидами злотых медуз (Mastigias papua etpisoni), названных в честь бывшего президента Палау, и лунными медузами (Aurelia aurita). Последние, впрочем, чрезвычайно красивы, но в отличие от золотых встречаются по всему миру.

Любопытно, что в сезон количество медуз в озере может достигать нескольких миллионов. Озеро фактически превращается в желейный суп. Предположительно, оно образовалось около 12 000 лет назад, когда уровень моря снизился, а медузы из океана попросту оказались запертыми в ловушке.

Исследование показывает, что водоем связан с морем, однако лишь узкими трещинами и подводными тоннелями в известняке древнего рифа. Увы, этих проходов недостаточно, чтобы медузы могли покинуть стены своего заточения, воспользовавшись океанскими приливами и отливами, которые ежедневно поднимают и опускают уровень воды в озере.

Наблюдения показывают, что уникальные золотые медузы, обитаемые здесь, проводят свои дни, дрейфуя горизонтально у поверхности, а ночью они отправляются в более глубокие слои озера, так как они богаты питательными веществами. Однако тысячи лет заточения сделали золотых медуз слабыми — в озере нет угроз, а потому со временем им сильнейшие укусы попросту утратили свою силу. Ученые отмечают, что укус золотой медузы почти не вызывает раздражения и покалывания даже на коже человека.

Озеро медуз видно с неба Фото: Shutterstock

Уникальность этого вида заключается в том, что их ткани насыщены микроскопическими симбиотическими водорослями, а потому днем они впитывают солнечные лучи, водоросли осуществляют фотосинтез и обеспечивают медуз необходимыми органическими соединениями. В свою очередь водоросли получают безопасный дом в виде желейного тела медузы, которые и обеспечивают им достаточное количество солнечного света.

Однако не только уникальными медузами известно это озеро. Ученые также обратили внимание, что водоем состоит из слоев. Например, на глубине около 15 метров находится слой розовых бактерий, под которыми нет света и кислорода. В результате нижняя часть озера буквально токсична из-за высокого уровня сероводорода, который также оказался в ловушке.

Местные власти разрешили туристам не только посещать озеро, но и плавать в нем, однако более глубокие погружения, увы, запрещены. Исследователи опасаются, что они могут нарушить хрупкую местную экосистему, а также разрушить барьер, сдерживающий токсичный глубокий слой.

Ученые также обнаружили, что несмотря на свою изолированность, Озеро Медуз чрезвычайно уязвимо перед изменениями климата. Например, в 1998 году исследователи наблюдали резкое уменьшение популяции медуз — в конце концов это привело к тому, что они полностью вымерли. Однако в январе 2000 года в озере вновь были замечены золотые медуза, а к маю 2012 года их популяция достигла прежних размеров.

Ранее Фокус писал о том, что самое смертоносное озеро на Земле погубило 1746 человек и все живое в 25 км.