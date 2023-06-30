Погибли даже мухи. Самое смертоносное озеро на Земле погубило 1746 человек и все живое в 25 км

Очевидцы рассказывают, что место вокруг водоема было настолько устрашающе тихим, что не видно было даже мух — они тоже погибли.

Related video

Эта леденящая душу история произошла 21 августа 1986 года, когда странный грохочущий шум раздался у озера Ньос на северо-западе Камеруна. На следующее утро 1746 человек и более 3,6 тысяч голов скота в пределах 25 километров от озера были найдены мертвыми, пишет IFLScience.

По словам фермера, жившего в доме из сырцового кирпича на скале, Эфриама Че, около 9 часов вечера он услышал странный грохот, которому, впрочем, не придал значения и лег спать. Проснувшись на следующий день, он направился к водопаду, но обнаружил, что он странным образом высох. Не менее странным казалось и то, что на улице было чрезвычайно тихо — не было слышно ни птиц, ни животных, ни даже насекомых.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ужасе мужчина продолжил спускаться в направлении деревни и услышал истошный крик. Позже он обнаружил пастушку Халиму Сулей, которая жила в деревне. Женщина кричала, отчаянно призывая о помощи, а вокруг нее были трупы трех десятков членов ее семьи и около четырех сотен голов крупного рогатого скота. Удивительным казалось то, что над трупами даже не летали мухи — позже стало ясно, что это потому, что они также погибли.

Подобные этой истории рассказали и другие, из тех, кому удалось выжить. Мертвые тела были повсюду: кто-то был в домах, кто-то снаружи, также повсюду лежали тела животных — коров, собак и других. По словам еще одного очевидца событий, из всех их огромной семьи погибли 53 человека, трем чудом удалось выжить.

Чрезвычайно странным казалось то, что на телах не было никаких признаков борьбы. Единственными подсказками были жуткий грохот в 9 вечера, запах тухлых яиц и странные следы на телах мертвых и тех, кому удалось выжить. По словам одной женщины, когда она проснулась, на ее левой руке были ожоги, однако к времени пробуждения она уже не чувствовала боли, а рука выглядела так, будто почти сгнила от ран.

Никто не мог понять, что произошло на самом деле, а потому люди предположили, что это была химическая атака. Впрочем, были и более суеверные теории. Среди тех, кто выжил, в основном были люди, которым быстро удалось найти возвышенность вдали от озера. Некоторые из выживших также отмечали, что видели некое облако газа, которое катилось от озера с чудовищной скоростью. Также некоторые из очевидцев потеряли сознание, а затем просто очнулись посреди сотен трупов.

В ближайшие недели к озеру Ньос прибыли ученые. Они обнаружили сотни разброшенных повсюду тел и озеро, вода которого из синей стала красной. Из тех, кому посчастливилось выжить, многие страдали от рвоты и галлюцинаций, и испытывали симптомы, схожие с симптомами отравления углекислым газом.

Исследователи взяли пробы воды из озера и обнаружили, что оно располагалось в кратере вулкана, который выделял CO2. Как правило, вулканические озера выделяют газ, когда вода взбалтывается и плещется, однако озеро Ньос было необычайно тихим. В результате углекислый газ в отложениях накапливался десятилетиями и никому об этом не было известно.

Все еще остается загадкой, что именно в тот день потревожило озеро. Предполагается, что это мог быть оползень или просто внезапный выброс газа, однако когда взрыв все же произошел, это высвободило около 1,2 кубических километра CO2 всего за 20 секунд. Углекислый газ вырвался на свободу и буквально душил все на своем пути. Газ плотнее окружающего воздуха, поэтому он щадил тех, кто стоял или находился на возвышенности, а тот, кто спал на полу, никогда больше не просыпался.

Более ранние исследования также показали, что озеро Ньос не единственный подобный водоем в мире. Еще одно такое озеро Киву расположено между Демократической Республикой Конго и Руандой. Ученые обнаружили, что массовые вымирания здесь происходит приблизительно каждые тысячу лет, а потому исследователи не сомневаются, что взрыв когда-нибудь повторится, они просто не знаю когда.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как меняется разложение человеческого тела в морской воде.