На стратегическом заводе РФ массово отравились работники, — СМИ

По данным журналистов, 9 из 21 отравленных сотрудников "ОДК-Уфимского мотостроительного производственного объединения", которое специализируется на серийном изготовлении двигателей для самолетов семейства Су-27, Су-30, Су-35С, Су-57 и Су-25.

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В российской Уфе произошло массовое отравление работников местного мотостроительного завода Более двух десятков из них обратились за помощью к медикам. Об этом сообщает российское издание РБК.

Об отравлении на "Уфимском мотостроительном производственном объединении" стало известно 3 ноября. 9 из 21 отравившихся работников госпитализированы.

Медики заподозрили пищевое отравление, поэтому работа пищеблока и буфета была временно приостановлена. Впоследствии на предприятии сообщили, что после дезинфекции столовые и буфеты работают в штатном режиме.

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления на заводе — норовирусная инфекция, а предварительное эпидемиологическое расследование показало, что источником инфекции были сотрудники пищеблока.

"Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением", — сообщили в "Роспотребнадзоре".

Следует отметить, что на "Уфимском мотостроительном производственном объединении" серийно выпускают турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-27, Су-30, Су-35С, Су-57, Су-25, узлы и агрегаты для вертолетов "Ка" и "Ми".

Напомним, что в Тернопольской области восемь детей попали в реанимацию из-за употребления дикорастущих грибов. Впоследствии 2-летняя девочка умерла в больнице.