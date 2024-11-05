На стратегічному заводі РФ масово отруїлися працівники, — ЗМІ

За даними журналістів, 9 з 21 отруєних працівників "ОДК-Уфімського мотобудівельного виробничого обʼєднання", яке спеціалізується на серійному виготовленні двигунів для літаків сімейства Су-27, Су-30, Су-35С, Су-57 та Су-25.

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В російській Уфі сталося масове отруєння працівників місцевого мотобудівельного заводу понад два десятки з них звернулися по допомогу до медиків. Про це повідомляє російське видання РБК.

Про отруєння на "Уфімському мотобудівельному виробничому обʼєднанні" стало відомо 3 листопада. 9 з 21 отруєних працівників госпіталізовані.

Медики запідозрили харчове отруєння, тож роботу харчоблоку та буфету було тимчасово припинено. Згодом на підприємстві повідомили, що після дезінфекції столові та буфети працюють у штатному режимі.

Роспотребнагляд назвав причину масового отруєння на заводі — норовірусна інфекція, а попереднє епідеміологічне розслідування показало, що джерелом інфекції були співробітники харчоблоку.

"Всі хворі переносять захворювання в середній і легкій формі і перебувають під медичним спостереженням", — повідомили в "Роспотребнагляді".

Слід зазначити, що на "Уфімському мотобудівельному виробничому обʼєднанні" серійно випускають турбореактивні двигуни для літаків сімейства Су-27, Су-30, Су-35С, Су-57, Су-25, вузли та агрегати для гелікоптерів "Ка" та "Мі".

Нагадаємо, що у Тернопільській області восьмеро дітей потрапили до реанімації через вживання дикорослих грибів. Згодом 2-річна дівчинка померла у лікарні.