Тайны Белграда: масштабные раскопки в Сербии демонстрируют древнеримское наследие

Белград, столица Сербии, недавно стал местом археологических открытий, которые рассказывают о его прошлом как регионального центра Римской империи. Эти находки, среди которых римские гробницы и остатки акведука, относятся к периоду, когда город был известен под названием Сингидунум.

Милорад Игнатович, археолог из Белградского городского музея, поделился интригующими подробностями о раскопанных римских гробницах III-IV веков. Сейчас обнаружено 14 гробниц, которые демонстрируют различные архитектурные стили, пишет Live Science.

Две из них имеют прямоугольные основания с арочными сводами, построенными из кирпича, а две другие — в виде сложенных из кирпича гробов. Также найдено четыре каменных саркофага, являющихся воплощением роскошных погребальных обычаев римских времен.

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Раскопки в самом центре Белграда начались в марте в рамках подготовки к строительству подземного паркинга. Хотя открытие римских гробниц не считается вполне неожиданным, поскольку подобные находки в этом районе делали четыре десятилетия назад, недавние раскопки принесли новые знания.

Сначала археологи наткнулись на остатки бомбардировок союзных войск во время Второй мировой войны, произошедших во время оккупации Югославии нацистской Германией, а также остатки османского турецкого поселения 17-го и 18-го веков. Однако лишь несколько недель назад начали появляться гробницы римской эпохи, что оправдало ожидания команды.

Исторические записи свидетельствуют, что Сингидунум основан в первом веке нашей эры, после победы Римской империи над местными племенами. Расположенный в римской провинции Мезия, к югу от Дуная, он играл важную роль пограничного поселения.

Его охраняли солдаты из нескольких римских легионов, задачей которых была защита от вторжений таких племен, как даки, дарданы и других, которые по римским меркам считались "варварскими".

Популярность города возросла, когда император Адриан, правивший в 117-138 гг. н. э., предоставил Сингидунуму статус города и наделил его жителей римским гражданством. Более того, император Иовиан, который взошел на императорский трон в 363-364 годах, родился в Сингидунуме в 331 году.

Со временем Сингидунум стал заметным центром римского христианства в регионе и на короткое время его включили в состав Восточной Римской империи, известной как Византийская империя. Однако в 441 году город подвергся опустошительному вторжению гуннов, что привело к его разрушению и порабощению его населения.

Хотя команда археологов ожидала открытия гробниц, они были приятно удивлены, обнаружив рядом с ними остатки римского акведука Фото: Belgrade City Museum

Хотя команда археологов ожидала открытия гробниц, они были приятно удивлены, обнаружив рядом с ними остатки римского акведука. Раскопано примерно 60 метров свинцовой трубы акведука. Игнатович предполагает, что этот акведук, который является продолжением ранней системы водоснабжения. Вполне вероятно, что она обслуживала соседний римский форт, построенный во втором веке.

Хотя многие гробницы римской эпохи в Белграде разграбили в последующие эпохи, несколько замечательных артефактов сохранились. В частности, найдены фрагменты золотого ожерелья и уникальная стеклянная заколка для волос. Эти драгоценные артефакты будут выставлены в Белградском городском музее, что позволит посетителям увидеть материальные следы римского наследия города.

Эти недавние находки дают ценное представление об историческом значении Сингидунума в составе Римской империи. Путем тщательных раскопок и исследований археологи продолжают распутывать богатое полотно прошлого города, проливая свет на его роль как регионального центра, архитектурные достижения и повседневную жизнь его жителей в период расцвета римского влияния.

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